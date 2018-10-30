ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

А можа так і трэба? Белорус в России получил топором по голове, выжил и простил своего обидчика

31.10.2018 13:14 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Пресловутая белорусская толерантность во всей красе проявилась в уголовном деле, недавно рассмотренном Рязанским городским судом. Потерпевшим по делу проходил гражданин Беларуси.

А можа так і трэба? Белорус в России получил топором по голове, выжил и простил своего обидчика
История случилась в Рязани в августе текущего года на кухне местного жителя Виталия Герца, где за столом собралась компания его знакомых. Позже в обвинительном заключении появится типичная для таких случаев запись: «В ходе распития спиртных напитков произошел словесный конфликт, в ходе которого у Герца на почве личных неприязненных отношений возник преступный умысел…». Что такого белорус сказал, в официальном решении суда не сообщается. Однако хозяину квартиры это настолько не понравилось, что он  достал из-под кухонной раковины топор, подошел к сидевшему за столом гражданину Беларуси и ударил его по голове. И не обухом, а именно острием. 

Эксперты зафиксировали следующие повреждения: открытая черепно-мозговая травма, краевой перелом правой теменной кости, ушиб головного мозга средней степени тяжести, ушибленная рана мягких тканей головы. По всем признакам, действия рязанца можно было квалифицировать как покушение на убийство. Но ему повезло, голова у белоруса оказалась крепкой, полученные травмы отнесли к категории средней тяжести вреда.  Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ – «совершение умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия». 

Россиянину светил реальный срок до 5 лет. Дело уже было в суде, когда белорус прислал телеграмму,  в которой просил прекратить уголовное дело в отношении Герца в связи с примирением с обвиняемым. Все участники процесса поддержали такое решение. В том числе и суд, прекративший дело с освобождением Грица от уголовной ответственности «в связи с примирением с потерпевшим и заглаживанием причиненного потерпевшему вреда».

Белорус имел полное право требовать для своего обидчика и наказания, и материальную компенсацию с него за топорные травмы, которые неизвестно как скажутся на здоровье и трудоспособности в будущем. Но о будущем он, похоже, не задумывался.

Вещественное доказательство по делу в виде топора суд постановил уничтожить. 
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресловутая белорусская толерантность во всей красе проявилась в уголовном деле, недавно рассмотренном Рязанским городским судом. Потерпевшим по делу проходил...
 
Новости дня
Новости разные
 
Подросток устроил взрыв в архангельском УФСБ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика