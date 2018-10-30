А можа так і трэба? Белорус в России получил топором по голове, выжил и простил своего обидчика

История случилась в Рязани в августе текущего года на кухне местного жителя Виталия Герца, где за столом собралась компания его знакомых. Позже в обвинительном заключении появится типичная для таких случаев запись: «В ходе распития спиртных напитков произошел словесный конфликт, в ходе которого у Герца на почве личных неприязненных отношений возник преступный умысел…». Что такого белорус сказал, в официальном решении суда не сообщается. Однако хозяину квартиры это настолько не понравилось, что он достал из-под кухонной раковины топор, подошел к сидевшему за столом гражданину Беларуси и ударил его по голове. И не обухом, а именно острием.





Эксперты зафиксировали следующие повреждения: открытая черепно-мозговая травма, краевой перелом правой теменной кости, ушиб головного мозга средней степени тяжести, ушибленная рана мягких тканей головы. По всем признакам, действия рязанца можно было квалифицировать как покушение на убийство. Но ему повезло, голова у белоруса оказалась крепкой, полученные травмы отнесли к категории средней тяжести вреда. Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ – «совершение умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия».





Россиянину светил реальный срок до 5 лет. Дело уже было в суде, когда белорус прислал телеграмму, в которой просил прекратить уголовное дело в отношении Герца в связи с примирением с обвиняемым. Все участники процесса поддержали такое решение. В том числе и суд, прекративший дело с освобождением Грица от уголовной ответственности «в связи с примирением с потерпевшим и заглаживанием причиненного потерпевшему вреда».





Белорус имел полное право требовать для своего обидчика и наказания, и материальную компенсацию с него за топорные травмы, которые неизвестно как скажутся на здоровье и трудоспособности в будущем. Но о будущем он, похоже, не задумывался.





Вещественное доказательство по делу в виде топора суд постановил уничтожить.