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Минобразования "в шоке" от видео про "загон в БРСМ"

31.10.2018 12:48 — Разное | Партизан  
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Пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая в комментарии Радио Свабода сказала, что в ведомстве в шоке от опубликованной в интернете видеозаписи.


«Никто никого никуда не загоняет, мы в шоке, что учительница использует такие методы. Вступление в общественные организации - дело добровольное, дети должны сами определиться. Никто никуда никого не загоняет, БРСМ должен своими делами, своими поступками делать такое, чтобы дети туда стремились, - говорит Людмила Высоцкая. - Я сама в шоке, разве можно учительнице такое говорить! 

Дети сейчас настолько "продвинутые" - с гаджетами, что нужно каждое слово свое контролировать, фильтровать. Ты работаешь сейчас с такой аудиторией! Я не могу понять, чем вызван такой энтузиазм этого заместителя директора по воспитательной работе».

Людмила Высоцкая отметила, что эта ее собственная позиция, а позже будет опубликован официальный комментарий заместителя министра образования по идеологической работе Раисы Сидоренко.

 
 
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Пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая в комментарии Радио Свабода сказала, что в ведомстве в шоке от опубликованной в интернете видеозаписи.
 
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