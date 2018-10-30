



«Никто никого никуда не загоняет, мы в шоке, что учительница использует такие методы. Вступление в общественные организации - дело добровольное, дети должны сами определиться. Никто никуда никого не загоняет, БРСМ должен своими делами, своими поступками делать такое, чтобы дети туда стремились, - говорит Людмила Высоцкая. - Я сама в шоке, разве можно учительнице такое говорить!





Дети сейчас настолько "продвинутые" - с гаджетами, что нужно каждое слово свое контролировать, фильтровать. Ты работаешь сейчас с такой аудиторией! Я не могу понять, чем вызван такой энтузиазм этого заместителя директора по воспитательной работе».





Людмила Высоцкая отметила, что эта ее собственная позиция, а позже будет опубликован официальный комментарий заместителя министра образования по идеологической работе Раисы Сидоренко.