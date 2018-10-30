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СК: теракт в здании архангельского ФСБ совершил 17-летний местный житель
Взрыв в здании управления ФСБ Архангельска устроил 17-летний местный житель.
Об этом сообщает
Напомним, взрыв произошел в 8:52 по местному времени на входе в здание. У мужчины, который не был сотрудником ФСБ, взорвалось в руках устройство. Он погиб от полученных ранений.
При этом пострадали находящиеся поблизости три сотрудника ФСБ. Охранника ведомства, который стоял за рамкой металлоискателя, доставили в больницу с осколочными ранениями.
Позже стало известно, что помимо него пострадали еще двое сотрудников ведомства, которые попали в больницу с травмами различной степени тяжести.
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Взрыв в здании управления ФСБ Архангельска устроил 17-летний местный житель.
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