СК: теракт в здании архангельского ФСБ совершил 17-летний местный житель

Дождь со ссылкой на Следственный комитет РФ. По факту взрыва завели уголовное дело о теракте. Об этом сообщаетсо ссылкой на Следственный комитет РФ. По факту взрыва завели уголовное дело о теракте.





Напомним, взрыв произошел в 8:52 по местному времени на входе в здание. У мужчины, который не был сотрудником ФСБ, взорвалось в руках устройство. Он погиб от полученных ранений.









При этом пострадали находящиеся поблизости три сотрудника ФСБ. Охранника ведомства, который стоял за рамкой металлоискателя, доставили в больницу с осколочными ранениями.





Позже стало известно, что помимо него пострадали еще двое сотрудников ведомства, которые попали в больницу с травмами различной степени тяжести.