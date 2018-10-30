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СК: теракт в здании архангельского ФСБ совершил 17-летний местный житель

31.10.2018 12:29 — Разное | Партизан  
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Взрыв в здании управления ФСБ Архангельска устроил 17-летний местный житель.

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на Следственный комитет РФ. По факту взрыва завели уголовное дело о теракте.

Напомним, взрыв произошел в 8:52 по местному времени на входе в здание. У мужчины, который не был сотрудником ФСБ, взорвалось в руках устройство. Он погиб от полученных ранений. 


При этом пострадали находящиеся поблизости три сотрудника ФСБ. Охранника ведомства, который стоял за рамкой металлоискателя, доставили в больницу с осколочными ранениями. 

Позже стало известно, что помимо него пострадали еще двое сотрудников ведомства, которые попали в больницу с травмами различной степени тяжести.

 
 
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Взрыв в здании управления ФСБ Архангельска устроил 17-летний местный житель.
 
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