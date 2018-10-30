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С 1 ноября изменяется минимальный потребительский бюджет. На взрослого 446,02 рублей
Как отмечается в сообщении, минимальные потребительские бюджеты утверждены для разных социально-демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного состава в средних ценах сентября 2018 года в расчете на месяц. Этот
Смотрим размеры минимальных потребительских бюджетов для разных категорий граждан:
Удельный вес основных статей потребительских расходов в минимальном потребительском бюджете семьи из четырех человек в ценах сентября 2018 г. рассчитан так: продукты питания – 48,6%, одежда, белье, обувь – 19,3%, жилищно-коммунальные услуги – 8,5%, бытовые услуги, транспорт, связь – 8,9%; мебель, предметы культурно-бытового и хозяйственного назначения – 8,9%, культурно-просветительные мероприятия и отдых – 1,4%, взносы и платежи – 2,1%, лекарственные средства, предметы санитарии и гигиены – 2,4%.
Правовая основа определения и использования минимального потребительского бюджета установлена Законом Республики Беларусь «О формировании и использовании минимального потребительского бюджета».
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Минтруда утвердило новые размеры минимальных потребительских бюджетов.
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