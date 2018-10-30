С 1 ноября изменяется минимальный потребительский бюджет. На взрослого 446,02 рублей

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Как отмечается в сообщении, минимальные потребительские бюджеты утверждены для разных социально-демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного состава в средних ценах сентября 2018 года в расчете на месяц. Этот минимальный потребительский бюджет актуален с 1 ноября 2018 года по 31 января 2019 года.

Смотрим размеры минимальных потребительских бюджетов для разных категорий граждан:

трудоспособное население – 446 белорусских рублей 2 копейки;

пенсионеры – 349 белорусских рублей 35 копеек;

студенты – 328 белорусских рублей 98 копеек;

дети в возрасте до трех лет – 282 белорусских рубля 23 копейки;

дети в возрасте от трех до шести лет – 365 белорусских рублей 35 копеек;

дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – 379 белорусских рублей 23 копейки;

семья из четырех человек – 347 белорусских рублей 74 копейки;

молодая семья из трех человек – 377 белорусских рублей 3 копейки.

Удельный вес основных статей потребительских расходов в минимальном потребительском бюджете семьи из четырех человек в ценах сентября 2018 г. рассчитан так: продукты питания – 48,6%, одежда, белье, обувь – 19,3%, жилищно-коммунальные услуги – 8,5%, бытовые услуги, транспорт, связь – 8,9%; мебель, предметы культурно-бытового и хозяйственного назначения – 8,9%, культурно-просветительные мероприятия и отдых – 1,4%, взносы и платежи – 2,1%, лекарственные средства, предметы санитарии и гигиены – 2,4%.





Правовая основа определения и использования минимального потребительского бюджета установлена Законом Республики Беларусь «О формировании и использовании минимального потребительского бюджета».