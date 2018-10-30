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Вечером в администрации Центрального района презентуют "тайный" проект застройки на Нововиленской
Объявление об этой презентации появилось на
Напомним, фабрику давно сровняли с землей. Часть ее территории
На сайте администрации района так и не появилась графическая информация — да и вообще какая-либо информация, кроме названия проекта и сообщения, что задачи проекта:
— уточнение решений детального плана по функциональному использованию, планировочной организации и застройке проектируемой территории с учетом реализации ранее разработанных проектов и активного освоения данной территории,
Однако по телефону, указанному в объявлении об общественном обсуждении, подтвердили: презентация материалов проекта состоится сегодня, 31 октября, в 18.10 в здании администрации по адресу: ул. Мельникайте, 6, актовый зал, 3-й этаж.
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Графические материалы гражданам так и не показали.
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