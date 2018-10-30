Объявление об этой презентации появилось на сайте давно. Но вряд ли кто-то обратил на него внимание. Звучит длинно («Градостроительный проект детального планирования территории в границах ул. Орловской — восточной границы ландшафтно-рекреационной зоны 25 ЛР-2 — южной границы ландшафтно-рекреационной зоны 47 ЛР-3 — ул. Нововиленская»), привязки на местности неподготовленный человек на карте и даже на Генплане не найдет. Но речь идет о застройке бывшей птицефабрики им. Крупской.





Напомним, фабрику давно сровняли с землей. Часть ее территории продали с аукциона крупной компании-застройщику «Айрон». Застройка нестандартного микрорайона должна была начаться этой осенью, но, как выяснилось, еще не прошла стадию общественного обсуждения.

На сайте администрации района так и не появилась графическая информация — да и вообще какая-либо информация, кроме названия проекта и сообщения, что задачи проекта:

— уточнение решений детального плана по функциональному использованию, планировочной организации и застройке проектируемой территории с учетом реализации ранее разработанных проектов и активного освоения данной территории,

— определение основных технико-экономических показателей проектируемого района и установление градостроительных требований к застройке территории.

Однако по телефону, указанному в объявлении об общественном обсуждении, подтвердили: презентация материалов проекта состоится сегодня, 31 октября, в 18.10 в здании администрации по адресу: ул. Мельникайте, 6, актовый зал, 3-й этаж.