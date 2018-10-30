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В Беларуси могут отказаться от уголовного преследования за налоговые нарушения

31.10.2018 13:24 — Разное | Интерфакс  
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Власти Беларуси рассматривают возможность отмены уголовного преследования за нарушения налогового законодательства, сообщил премьер-министр страны Сергей Румас, выступая на заседании Палаты представителей Национального собрания в среду.

"Мы поддерживаем конструктивный диалог между правительством и силовыми ведомствами. Прорабатываются вопросы отмены уголовных преследований за нарушения в сфере налогового законодательства, а также изменение подходов по применению к предпринимателям налоговых последствий по хозяйственным операциям, оформленным не имеющими юридической силы первичными учетными документами", - сказал С.Румас.

Шаги в рамках декриминализации экономических рисков предусмотрены программой действий правительства до 2020 года, которая была одобрена в среду нижней палатой парламента.

 
 
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Власти Беларуси рассматривают возможность отмены уголовного преследования за нарушения налогового законодательства, сообщил премьер-министр страны Сергей...
 
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