В Беларуси могут отказаться от уголовного преследования за налоговые нарушения

Власти Беларуси рассматривают возможность отмены уголовного преследования за нарушения налогового законодательства, сообщил премьер-министр страны Сергей Румас, выступая на заседании Палаты представителей Национального собрания в среду.

"Мы поддерживаем конструктивный диалог между правительством и силовыми ведомствами. Прорабатываются вопросы отмены уголовных преследований за нарушения в сфере налогового законодательства, а также изменение подходов по применению к предпринимателям налоговых последствий по хозяйственным операциям, оформленным не имеющими юридической силы первичными учетными документами", - сказал С.Румас.

Шаги в рамках декриминализации экономических рисков предусмотрены программой действий правительства до 2020 года, которая была одобрена в среду нижней палатой парламента.