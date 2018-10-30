Офицеры Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) впервые включены в состав командования коллективных миротворческих сил ОДКБ на совместных учениях "Нерушимое братство - 2018", сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) со ссылкой на начальника Объединенного штаба ОДКБ Анатолия Сидорова.

"Этот год для нас экспериментальный, мы впервые привлекаем офицеров штаба ОДКБ не в качестве наблюдателей, а на штатные должности на пунктах управления, где они выполняют функциональные обязанности согласно поставленным командующим коллективными миротворческими силами задачам. Эксперимент проходит успешно", - отметил А.Сидиров

В учениях задействованы воинские контингенты из шести государств-членов ОДКБ: Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, а также оперативные группы Объединенного штаба ОДКБ, полицейские (милицейские) силы и подразделения министерств по чрезвычайным ситуациям этих стран.

Россию на учениях представляют военнослужащие ЦВО в составе миротворческого батальона, подразделений разведки, авиации, военной полиции, материально-технического обеспечения, полевых подвижных пунктов управления.

Общая численность участников учения составляет около 1,3 тыс. человек, задействовано 300 единиц военной техники и 20 единиц различных видов воздушных судов, в том числе беспилотников. В учении также принимают участие представители Международного комитета Красного Креста.