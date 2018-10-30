Подросток устроил взрыв в архангельском УФСБ

Центральный аппарат Следственного комитета (СК) будет расследовать уголовное дело о взрыве в здании Управления ФСБ в Архангельске, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК", - сказала С.Петренко в среду "Интерфаксу".

Ранее в СКР сообщили, что уголовное дело о теракте и незаконном хранении оружия возбуждено по факту взрыва у регионального управления ФСБ в Архангельске. "В Архангельске по факту взрыва в здании регионального управления ФСБ возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное ношение боеприпасов)", - сказали в пресс-службе ведомства.

"По предварительной информации, в результате происшествия погиб 17-летний местный житель, который пронес в здание самодельное взрывное устройство", - добавили в ведомстве.

Согласно данным СКР, в результате взрыва получили ранения трое сотрудников РУФСБ.

Как сообщил ранее информационный центр Национального антитеррористического комитета, в среду в 8:52 в Архангельске на входе в административное здание управления ФСБ произошел взрыв.

"По предварительной информации, лицо, вошедшее в здание, достало из сумки неустановленный предмет, который спустя некоторое время взорвался у него в руках, в результате чего он получил ранения, несовместимые с жизнью. При этом ранения разной степени тяжести получили также три сотрудника управления ФСБ", - отмечалось в сообщении информцентра НАК.