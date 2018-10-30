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Программа "Семейный капитал" будет продлена до 2024 года – Румас

31.10.2018 12:56 — Разное | Интерфакс  
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Действие программы "Семейный капитал" планируется продлить до 2024 года, сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании нижней палаты парламента в среду в Минске.

"Мы сегодня готовим предложения на рассмотрение главы государства о продлении программы семейного капитала (которая заканчивает свое действие в 2019 году) на новый пятилетний цикл - на 2020-2024 годы", - сказал С.Румас.

При этом продление этой программы предлагается сопроводить "некоторой ее модернизацией", - продолжил премьер-министр.

Он уточнил, что, в частности, предполагается предоставить возможность гражданам направлять средства на улучшение жилищных условий многодетной семьи еще до достижения детьми 18-летнего возраста. Такой же подход будет распространен и на получение образования одним из членов многодетной семьи.

Кроме того, в рамках мер по улучшению демографической ситуации предполагается пересмотр размеров помощи, которую получают женщины, находящиеся в декретном отпуске, и некоторая трансформация этой помощи.

Новый для Беларуси вид долгосрочной поддержки многодетных семей – семейный капитал (единовременное предоставление семьям безналичных денежных средств в размере $10 тыс. при рождении, усыновлении (удочерении) третьего или последующих детей) - был запущен в республике в начале 2015 года. Программа рассчитана на 5 лет - с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года. Реализовать право на назначение семейного капитала можно только один раз.

Как сообщал в октябре заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков, правом открыть семейный капитал уже воспользовались порядка 59 тысяч белорусских семей. "Сумма средств на счетах "Беларусбанка" по этой государственной программе уже составляет $590 млн", - отмечал представитель Минтруда и соцзащиты.

 
Теги: Минск
 
 
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Действие программы "Семейный капитал" планируется продлить до 2024 года, сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании нижней палаты парламента в среду...
 
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