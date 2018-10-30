Республиканский бюджет Беларуси за январь-сентябрь исполнен с профицитом 3,8% ВВП

Министерство финансов Беларуси в январе-сентябре 2018 года исполнило республиканский бюджет с профицитом Br3,4 млрд, или 3,8% ВВП, сказано в сообщении Минфина.

Доходы республиканского бюджета составили Br16,99 млрд (80,9% уточненного годового плана), расходы - Br13,6 млрд (66,4%).

За январь-сентябрь поступление НДС сложились в сумме Br5,84 млрд (76,9%), налога на прибыль - Br0,76 млрд (63,9%), акцизов - Br1,97 млрд (80,1%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br4 млрд (104,5% плана год).

Расходы республиканского бюджета на общегосударственную деятельность профинансированы на Br6,26 млрд (61,4%), на финансирование национальной экономики – Br2,1 млрд (74,2%). На финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) из республиканского бюджета направлено Br2,74 млрд (68%).

Бюджет фонда социальной защиты населения (ФСЗН) в январе-сентябре исполнен с профицитом Br0,3 млрд (0,34% ВВП) в результате поступления доходов на Br10,2 млрд (75% годового плана) и расходов в сумме Br9,86 млрд (73,6% плана на год).

Бюджет сектора госуправления (республиканский бюджет, местные бюджеты, ФСЗН и ряд внебюджетных фондов) в январе-сентябре 2018 года исполнен с профицитом Br4,3 млрд (4,8% ВВП). Доходы бюджета сектора госуправления составили Br36,3 млрд (78,4% годового плана), расходы – Br32,03 млрд (69,5%).

Как сообщалось, республиканский бюджет Беларуси на 2018 год запланирован с профицитом Br733,9 млн, или 0,65% ВВП, доходы - Br20,5 млрд (рост на 7,5% к доходам бюджета-2017), расходы - Br19,75 млрд (рост на 7%).

В 2017 году республиканский бюджет исполнен с профицитом Br2,8 млрд, или 2,7% ВВП.

В проекте республиканского бюджета на 2019 год Минфин прогнозирует доходы на уровне Br23,5 млрд, расходы - Br21,8 млрд. Профицит республиканского бюджета в следующем году оценивается на уровне Br1,7 млрд, или 1,3% ВВП.