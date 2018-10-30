Галогенные, люминесцентные, светодиодные... Какую лампу выбрать?

В Беларуси широко распространены лампы накаливания, галогенные, люминесцентные и светодиодные. Для потребителя их различия главным образом состоят в цене, сроке эксплуатации, мощности и экономии энергоресурсов.
К примеру, стоимость обычной лампы накаливания мощностью 75 Вт сейчас составляет около 70 коп. Однако при постоянной эксплуатации она прослужит не больше года. Галогенная лампа с таким же световым потоком примерно в два раза дороже, но срок ее службы может достигать до трех лет.
Около 7 руб. стоит светодиодная лампа мощностью 12 Вт, которая примерно соответствует мощности 75 Вт лампы накаливания. Однако при правильной эксплуатации она может прослужить до четверти века!
Исходя из этого, алгоритм такой: чем дольше срок службы лампочки, тем она дороже, однако тем больше и экономия на расходе электроэнергии. К примеру, люминесцентные и светодиодные лампы обладают существенно большей светоотдачей по сравнению с лампами накаливания, поэтому они считаются энергосберегающими.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА параметров ламп
|
Световой
|
ТИП ЛАМПЫ
|
Накаливания
|
Галогенная
|
Люминесцентная
|
Светодиодная
|
Около 400
|
40 Вт
|
25-30 Вт
|
10-13 Вт
|
4-5 Вт
|
Около 700
|
60 Вт
|
40-45 Вт
|
14-16 Вт
|
8-10 Вт
|
Около 900
|
75 Вт
|
50-55 Вт
|
18-20 Вт
|
10-12 Вт
|
Около 1200
|
100 Вт
|
70-75 Вт
|
25-30 Вт
|
12-15 Вт
|
Срок службы
|
1 год
|
1-3 года
|
6-10 лет
|
15-25 лет
* значения могут колебаться в зависимости от производителя и условий эксплуатации.