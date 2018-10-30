Галогенные, люминесцентные, светодиодные... Какую лампу выбрать?

В Беларуси широко распространены лампы накаливания, галогенные, люминесцентные и светодиодные. Для потребителя их различия главным образом состоят в цене, сроке эксплуатации, мощности и экономии энергоресурсов.

К примеру, стоимость обычной лампы накаливания мощностью 75 Вт сейчас составляет около 70 коп. Однако при постоянной эксплуатации она прослужит не больше года. Галогенная лампа с таким же световым потоком примерно в два раза дороже, но срок ее службы может достигать до трех лет.

Около 7 руб. стоит светодиодная лампа мощностью 12 Вт, которая примерно соответствует мощности 75 Вт лампы накаливания. Однако при правильной эксплуатации она может прослужить до четверти века!

Исходя из этого, алгоритм такой: чем дольше срок службы лампочки, тем она дороже, однако тем больше и экономия на расходе электроэнергии. К примеру, люминесцентные и светодиодные лампы обладают существенно большей светоотдачей по сравнению с лампами накаливания, поэтому они считаются энергосберегающими.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА параметров ламп

Световой

поток

(люмены) ТИП ЛАМПЫ Накаливания Галогенная Люминесцентная Светодиодная Около 400 40 Вт 25-30 Вт 10-13 Вт 4-5 Вт Около 700 60 Вт 40-45 Вт 14-16 Вт 8-10 Вт Около 900 75 Вт 50-55 Вт 18-20 Вт 10-12 Вт Около 1200 100 Вт 70-75 Вт 25-30 Вт 12-15 Вт Срок службы 1 год 1-3 года 6-10 лет 15-25 лет

* значения могут колебаться в зависимости от производителя и условий эксплуатации.