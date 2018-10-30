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Галогенные, люминесцентные, светодиодные... Какую лампу выбрать?

31.10.2018 13:50 — Разное | Аргументы и факты  
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Галогенные, люминесцентные, светодиодные... Какую лампу выбрать?
Фото из открытых источников

В Беларуси широко распространены лампы накаливания, галогенные, люминесцентные и светодиодные. Для потребителя их различия главным образом состоят в цене, сроке эксплуатации, мощности и экономии энергоресурсов.

Галогенные, люминесцентные, светодиодные... Какую лампу выбрать? Не до лампочки. Как сэкономить электроэнергию

К примеру, стоимость обычной лампы накаливания мощностью 75 Вт сейчас составляет около 70 коп. Однако при постоянной эксплуатации она прослужит не больше года. Галогенная лампа с таким же световым потоком примерно в два раза дороже, но срок ее службы может достигать до трех лет.

Около 7 руб. стоит светодиодная лампа мощностью 12 Вт, которая примерно соответствует мощности 75 Вт лампы накаливания. Однако при правильной эксплуатации она может прослужить до четверти века!

Исходя из этого, алгоритм такой: чем дольше срок службы лампочки, тем она дороже, однако тем больше и экономия на расходе электроэнергии. К примеру, люминесцентные и светодиодные лампы обладают существенно большей светоотдачей по сравнению с лампами накаливания, поэтому они считаются энергосберегающими.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА параметров ламп

Световой 
поток
(люмены)

 

ТИП ЛАМПЫ

Накаливания

Галогенная

Люминесцентная

Светодиодная

Около 400

40 Вт

25-30 Вт

10-13 Вт

4-5 Вт

Около 700

60 Вт

40-45 Вт

14-16 Вт

8-10 Вт

Около 900

75 Вт

50-55 Вт

18-20 Вт

10-12 Вт

Около 1200

100 Вт

70-75 Вт

25-30 Вт

12-15 Вт

Срок службы

1 год

1-3 года

6-10 лет

15-25 лет

* значения могут колебаться в зависимости от производителя и условий эксплуатации.

 
 
Ссылка на источник 57
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Сейчас столько видов лампочек, что я запуталась: какую выбрать? Дешевые быстро перегорают, а на дорогие жалко денег… У. Сотникова, Брест
 
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