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"Роскосмос" назвал причину аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ"
31.10.2018 13:42 — Разное | Ежедневник
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Авария ракеты-носителя «Союз-ФГ», которая 11 октября не смогла вывести на орбиту космический корабль с экипажем Международной космической станции, произошла из-за сбоя в датчике разделения первой и второй ступеней.
Ракета-носитель «Союз-ФГ» взорвалась почти сразу после старта 11 октября, не доставив к МКС новый экипаж, из-за неправильной работы датчика разделения первой и второй ступеней, сообщил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев на мероприятии, посвященном 55-летию Института медико-биологических проблем РАН, передает
«Причиной того, что обнаружила комиссия, явилась нештатная работа датчика, который сигнализирует о расхождении первой и второй ступени», - сказал Крикалев.
Исполнительный директор также пояснил, что это привело к тому, что один из боковых блоков первой ступени ракеты-носителя не отошел на нужное расстояние и ударил по баку горючего второй ступени, в результате чего тот разорвался.
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Авария ракеты-носителя «Союз-ФГ», которая 11 октября не смогла вывести на орбиту космический корабль с экипажем Международной космической станции, произошла из-за...
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