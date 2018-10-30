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"Роскосмос" назвал причину аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ"

31.10.2018 13:42 — Разное | Ежедневник  
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"Роскосмос" назвал причину аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ"

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Авария ракеты-носителя «Союз-ФГ», которая 11 октября не смогла вывести на орбиту космический корабль с экипажем Международной космической станции, произошла из-за сбоя в датчике разделения первой и второй ступеней.

Ракета-носитель «Союз-ФГ» взорвалась почти сразу после старта 11 октября, не доставив к МКС новый экипаж, из-за неправильной работы датчика разделения первой и второй ступеней, сообщил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев на мероприятии, посвященном 55-летию Института медико-биологических проблем РАН, передает РИА Новости.

«Причиной того, что обнаружила комиссия, явилась нештатная работа датчика, который сигнализирует о расхождении первой и второй ступени», - сказал Крикалев.

Исполнительный директор также пояснил, что это привело к тому, что один из боковых блоков первой ступени ракеты-носителя не отошел на нужное расстояние и ударил по баку горючего второй ступени, в результате чего тот разорвался.

 
 
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Авария ракеты-носителя «Союз-ФГ», которая 11 октября не смогла вывести на орбиту космический корабль с экипажем Международной космической станции, произошла из-за...
 
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