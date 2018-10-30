Александр Лукашенко – госсекретарю США: «Мы крайне заинтересованы в хороших отношениях с вашей страной»

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на постепенное улучшение отношений с Соединенными Штатами Америки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко встретился 31 октября с помощником госсекретаря США по европейским и евразийским делам. Аарон Уэсс Митчелл не один год проработал в Центре по анализу европейской политики, в нынешней же должности – с октября 2017 года.





Обе стороны отмечают подвижки в двусторонних отношениях, но, как подчеркнул наш Президент, их нельзя назвать кардинальными. По итогам 2017 года Беларусь и США наторговали на 600 млн долларов. Самого высокого уровня за всю историю отношений достиг и экспорт услуг. В первую очередь оценили разработки резидентов Парка высоких технологий. Диалог нужно развивать и дальше. И здесь, заверил наш Президент, белорусы будут самыми надёжными, честными и искренними партнерами.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Лично я очень рассчитываю, что это будет действительно исторический визит с которого начнется, пусть постепенный и медленный, выход из того состояния, в котором находятся белорусско-американские отношения.

Если сказать, что за последнее время не произошло никаких изменений в наших отношениях, это будет не правда, это будет не справедливо да и ваш визит, высокопоставленного чиновника администрации Трампа, был бы невозможен сегодня.

Да, произошли серьезные подвижки в наших отношениях. Но я их не назвал бы кардинальными изменениями, которых требует время в этом регионе.





Мы и проводим такую политику: суверенная и независимая Беларусь, невзирая на то, будь это Евросоюз, Китайская Народная Республика, Соединенные Штаты или Россия. Мы хотим быть суверенными и независимыми, и в этом отношении мы равно приближены ко всем центрам силы нашей планеты. Даже в самые сложные времена наших отношений я не переставал говорить о том, что мы крайне заинтересованы в хороших отношениях с вашей страной.

Мы хотим быть не просто открытыми для всего мира, проводить откровенную политику, – мы хотим быть предсказуемыми. Мы никогда не изменяли этим принципам. Поэтому к нам нормально относятся многие страны мира. Да, наверное, и США оценили нашу искренность в этой политике. Если мы с вами продвинемся в наших отношениях, я вам обещаю, что белорусы у вас будут самыми надежными, честными и искренними партнерами.





Аарос Уэсс Митчелл, помощник государственного секретаря США по европейским и евразийским делам:

США уделяют большое значение вопросу независимости и территориальной целостности Беларуси. Мы прекрасно понимаем глубокие и исторически сложившиеся близкие взаимоотношения вашей страны и Российской Федерации. И мы прекрасно понимаем тот успех, которого вы добились в деле обеспечения стабильности, территориальной целостности. В первую очередь политической стабильности в Беларуси. Вчера у меня была возможность пообщаться с вашим министром иностранных дел. И мы видим большой потенциал как в развитии дипломатических, так и экономических связей между нашими странами.





Дипотношения между Беларусью и США установлены ещё в 1991-ом. За это время трижды в этой стране с визитами был наш Президент. Последний раз – три года назад. Тогда Александр Лукашенко принимал участие в саммите ООН по устойчивому развитию и работе 70-й сессии Генассамблеи ООН. Две страны сотрудничают по вопросам обеспечения глобальной и региональной безопасности, в сфере борьбы с международной организованной преступностью и терроризмом.