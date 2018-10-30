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Способ «перезагрузиться». Хоккеисты «Динамо-Минск» посетили с экскурсией МТЗ
Новости Беларуси. У хоккеистов минского «Динамо» после поражения от «Амура» в чемпионате КХЛ выдалась свободная минутка,сообщили в программе «СТВ-Спорт».
И хоккеисты команды решили ее провести со своими поклонниками. Среди огромной армии болельщиков «зубров» значатся сотрудники Минского тракторного завода. Именно на экскурсию на одно из самых знаменитых предприятий нашей страны и отправилась вся минская дружина.
Началась программа в десять утра в музее МТЗ рассказом об истории завода. Затем работники тракторного продемонстрировали желанным гостям все прелести своего труда: начиная от шлифовки деталей и заканчивая закрытым литейным цехом.
Александр Павлович, нападающий ХК «Динамо-Минск»:
Дмитрий Басков, генеральный директор ХК «Динамо-Минск»:
Напомним, что уже 1 ноября бело-синие встретятся с китайским «Куньлунем». Поединок пройдет на «Минск-Арене». Будем надеяться, что экскурсия на МТЗ позволит «перезагрузиться» «зубрам» и череда неудач, которые преследуют клуб, закончится.
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Новости Беларуси. У хоккеистов минского «Динамо» после поражения от «Амура» в чемпионате КХЛ выдалась свободная минутка,сообщили в программе «СТВ-Спорт». И...
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