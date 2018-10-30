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В Минске ищут мужчину, похитившего кошелёк с деньгами на операцию. Потерпевший собирал их 5 лет
Новости Беларуси. В Минске у мужчины украли деньги на операцию, которые он копил почти 5 лет.
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Потерпевший приехал из Гомельской области в один из столичных медцентров, чтобы провести операцию по удалению катаракты. Деньги на операцию мужчина собирал почти 5 лет.
Мужчина приехал в Минск на автобусе. До приема у врача еще оставалось время и мужчина принял решение выпить немного алкоголя. Потерпевший познакомился с разыскиваемым во дворе дома по улице Кирова. Мужчины разговорились и вместе выпивали. Житель Гомельщины перебрал со спиртным, а злоумышленник воспользовался этим и похитил кошелек с деньгами.
Потерпевший обнаружил пропажу на вокзале.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Если вы узнали изображенного на фото и видео мужчину, просьба сообщить по телефонам: +375 29 509-44-99, 8 (017) 225-02-02 (дежурная часть).
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Новости Беларуси. В Минске у мужчины украли деньги на операцию, которые он копил почти 5 лет. По информации ГУВД Мингорисполкома, происшествие случилось десятого...
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