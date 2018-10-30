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В Минске ищут мужчину, похитившего кошелёк с деньгами на операцию. Потерпевший собирал их 5 лет

31.10.2018 13:20 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Минске у мужчины украли деньги на операцию, которые он копил почти 5 лет.

По информации ГУВД Мингорисполкома, происшествие случилось десятого октября. Был похищен кошелек, в котором находились 1900 белорусских рублей и 290 долларов. Момент кражи попал на запись камеры видеонаблюдения.

Потерпевший приехал из Гомельской области в один из столичных медцентров, чтобы провести операцию по удалению катаракты. Деньги на операцию мужчина собирал почти 5 лет.

В Минске ищут мужчину, похитившего кошелёк с деньгами на операцию. Потерпевший собирал их 5 лет
Фото: ГУВД Мингорисполкома

Мужчина приехал в Минск на автобусе. До приема у врача еще оставалось время и мужчина принял решение выпить немного алкоголя. Потерпевший познакомился с разыскиваемым во дворе дома по улице Кирова. Мужчины разговорились и вместе выпивали. Житель Гомельщины перебрал со спиртным, а злоумышленник воспользовался этим и похитил кошелек с деньгами.

В Минске ищут мужчину, похитившего кошелёк с деньгами на операцию. Потерпевший собирал их 5 лет
Фото: ГУВД Мингорисполкома

Потерпевший обнаружил пропажу на вокзале.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Если вы узнали изображенного на фото и видео мужчину, просьба сообщить по телефонам: +375 29 509-44-99, 8 (017) 225-02-02 (дежурная часть).

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске у мужчины украли деньги на операцию, которые он копил почти 5 лет. По информации ГУВД Мингорисполкома, происшествие случилось десятого...
 
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