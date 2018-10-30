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Студента гомельского вуза наградили за спасение женщины
Новости Беларуси. Награда за спасение. Студент Гомельского университета транспорта Александр Доманников получил благодарность за решительные действия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Курсант четвертого курса военно-транспортного факультета стал очевидцем ДТП.
Пожилая женщина была сбита машиной при переходе через дорогу. Александр оказал первую помощь, вызвал специалистов и находился рядом до приезда экстренных служб. Прибывшие медики диагностировали у пенсионерки перелом и черепно-мозговую травму.
Александр Доманников, студент Белорусского государственного университета транспорта:
Алексей Поддубный, начальник военно-транспортного факультета Белорусского государственного университета транспорта:
В Гомеле в программу обучения будущих офицеров включены волонтёрство и шефство над детским хосписом. Развитие сострадания и милосердия является неотъемлемой частью военного образования.
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Новости Беларуси. Награда за спасение. Студент Гомельского университета транспорта Александр Доманников получил благодарность за решительные действия, сообщили...
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