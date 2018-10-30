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Студента гомельского вуза наградили за спасение женщины

31.10.2018 12:37 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Награда за спасение. Студент Гомельского университета транспорта Александр Доманников получил благодарность за решительные действия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Курсант четвертого курса военно-транспортного факультета стал очевидцем ДТП.

Студента гомельского вуза наградили за спасение женщины

Пожилая женщина была сбита машиной при переходе через дорогу. Александр оказал первую помощь, вызвал специалистов и находился рядом до приезда экстренных служб. Прибывшие медики диагностировали у пенсионерки перелом и черепно-мозговую травму.

Студента гомельского вуза наградили за спасение женщины

Александр Доманников, студент Белорусского государственного университета транспорта:
Для начала мне нужно было успокоить женщину, потому что она кричала, жаловалась на головные боли. Я проверил, чтобы не было кровотечения и положил под голову шапку. Потом, дабы создать комфортные условия, на улице было холодно, я накрыл ее своим бушлатом.

Студента гомельского вуза наградили за спасение женщины

Алексей Поддубный, начальник военно-транспортного факультета Белорусского государственного университета транспорта:
Система военного образования построена таким образом, чтобы к окончанию обучения, к 5 курсу, практически все навыки, даваемые ему с первого курса были выдержаны в автоматическом режиме.

Студента гомельского вуза наградили за спасение женщины

В Гомеле в программу обучения будущих офицеров включены волонтёрство и шефство над детским хосписом. Развитие сострадания и милосердия является неотъемлемой частью военного образования.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Награда за спасение. Студент Гомельского университета транспорта Александр Доманников получил благодарность за решительные действия, сообщили...
 
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