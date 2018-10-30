Молодых специалистов медиков посвятили в профессию

Пусть глаза чаще искрятся радостью Глаза пациентов, благодарных доктору за поправленное здоровье, нередко - за спасенную жизнь. С таким пожеланием обратился к коллегам, делающим по врачебной стезе свои самые первые шаги, главный врач УЗ «Пинская центральная поликлиника» Игорь Юрьевич Киктенко - в минувшую пятницу состоялось посвящение в профессию молодых специалистов, прибывших на работу в учреждения здравоохранения Пинска и Пинского района.



Ряды многочисленной армии пинских медиков пополнили 98 юношей и девушек. Очень разных - со своими характером, интересами, привычками, но таких похожих в своем стремлении лечить людей, быть готовыми в любую минуту прийти человеку на помощь. Для них был организован настоящий праздник с великолепно оформленным актовым залом центральной поликлиники, с чудесными концертными номерами, с напутствиями от старших коллег и самыми искренними пожеланиями.



Очень важно для молодого специалиста, чтобы рядом был наставник, причем не просто настоящий профессионал, опытный врач, а еще и старший товарищ. Неслучайно поэтому на празднике чествовали не только молодых специалистов, но и наставников: нагрудный знак «Лучший наставник» и удостоверение к нему председатель Пинского городского объединения профсоюзов Федерации профсоюзов Беларуси Геннадий Игнатьевич Поликовский вручил врачу-хирургу-онкологу Ивану Федоровичу Жуку - человеку, который щедро делится накопленными за долгие годы работы опытом и знаниями с молодыми коллегами.







Посвящать молодых медиков в профессию у нас становится доброй традицией. Уже не первый раз с письменным посланием к ним обращаются более опытные коллеги. Ярким штрихом к празднику стало вручение молодым специалистам 2018 года памятного знака от молодых специалистов 2017-го с новым посланием и старой как мир, но такой точной и такой обязательной для каждого, кто избрал в жизни нелегкий путь врачевания, клятвой Гиппократа.







…Молодые врачи и медицинские сестры, с приподнятым настроением покидая актовый зал, уносили с собой врученные им подарки, а еще запечатлевшиеся в памяти яркие мгновения праздника и, конечно, же наказы, полученные от старших коллег, и их пожелания. Не сомневаюсь, в жизни они им очень пригодятся!



Супруги Данилович - молодые специалисты: Елизавета Павловна работает терапевтом в центральной поликлинике, Павел Александрович - врач-офтальмолог, лечит ребятишек и на полставки - взрослых. Лиза - наша землячка, а Павел родом с Гродненщины. Молодые люди познакомились во время учебы в Белорусском государственном медицинским университете, решили связать свои жизни. Работать приехали на родину супруги. Рассказывают, в коллективах их встретили очень тепло. Хочется надеяться, что жизнь покажет - они сделали правильный выбор, решив отдать себя делу врачевания людей. Нелегкий труд доктора, но такой необходимый.



Наталья КИРКОВЕЦ

Фото Ирины ДЕНИСОВИЧ