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Бумага в законе. Как легализовать документ за границей?

31.10.2018 14:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Бумага в законе. Как легализовать документ за границей?
Фото из открытых источников

В зависимости от того, в какой стране был выдан документ и в какой его нужно представить, выделяются три различные процедуры оформления: в соответствии с договором о правовой помощи, апостиль и консульская легализация.

На вопросы читателей отвечает Алена ШМАНАЙ, юрист адвокатского бюро «Право и семейная медиация».

Порядок действий

Бумага в законе. Как легализовать документ за границей? Какие документы нужны ребенку для выезда за границу?
Прежде всего, необходимо проверить, существует ли соглашение о правовой помощи между Республикой Беларусь и иностранным государством. Беларусь заключила такие договоры со странами СНГ, Кубой, Литвой, Латвией. Полный перечень стран можно найти на официальном сайте Министерства юстиции Беларуси.

Если такого соглашения нет, необходимо проверить, является ли иностранное государство участником Гаагской конвенции от 05.10.1961 года, отменяющей требования легализации. Список стран, присоединившихся к Гаагской конвенции, можно найти на официальном сайте МИД Республики Беларусь. Если в данном списке есть страна, в которую отправится документ, то бумагу необходимо апостилировать.

Если же иностранное государство не присоединилось к Гаагской конвенции, тогда документ подлежит консульской легализации.

Договор о правовой помощи

В соответствии с договором о правовой помощи легализация документов, в принципе, не требуется, достаточно лишь перевести документ и заверить подпись переводчика у нотариуса. Документ должен быть оформлен на государственном языке страны назначения.

19 апреля 2018 г. вступил в силу Договор между Республикой Беларусь и Турецкой Республикой о правовой помощи по гражданским, хозяйственным и уголовным делам. Согласно условиям данного договора документы, составленные компетентными органами Республики Беларусь, не требуют прохождения процедуры легализации и имеют такую же доказательную силу на территории Турецкой Республики.

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Апостиль

Согласно статье 11 Гаагской конвенции отменяется требование легализации иностранных официальных документов, на которых проставлен апостиль. В настоящее время участницами данной конвенции являются 115 стран. Таким образом, после проставления апостиля документ приобретает силу на территории всех стран - участниц Гаагской конвенции. При этом апостиль ставится на территории того государства, в котором выдавался апостилируемый документ.

По сути, апостиль – это штамп, который удостоверяет подлинность подписи и/или печати должностного лица, подписавшего документ.

Так, право проставления апостиля на документах, исходящих из судов, нотариальных архивов и от нотариусов, имеют главные управления юстиции Минского городского и областных исполнительных комитетов; на документах, исходящих из учреждений образования, – Министерство образования, на документах из подведомственных государственных архивов – Департамент по архивам и делопроизводству Минюста; на всех иных видах документов – Главное консульское управление Министерства иностранных дел.

Рассмотрим конкретный пример. Документ выдан в Беларуси, и его необходимо представить в Италии. Так как Италия присоединилась к Гаагской конвенции, в данном случае в Беларуси необходимо проставить на данном документе апостиль, затем перевести на итальянский язык. Лучше это делать в Италии, так как удостоверительная надпись нотариуса должна быть на итальянском языке. Однако всю процедуру по подготовке документа можно завершить и в нашей стране. Для этого можно обратиться в посольство Италии в Беларуси и уточнить, подписи каких переводчиков там удостоверяют.

Консульская легализация

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Консульская легализация документов предусмотрена для стран, не присоединившихся к Гаагской конвенции. В Беларуси все оригиналы документов легализуются в Главном консульском управлении белорусского МИД. После этого подлинность подписи должностного лица, легализовавшего документ, нужно подтвердить в посольстве иностранного государства, в которое отправится документ.

Есть документы, оригиналы которых не легализуются. Это паспорт, удостоверение личности, военный билет, профсоюзный билет, трудовая книжка, документы о принадлежности к сословиям и вероисповеданиям, водительское удостоверение, а также технический паспорт о регистрации транспортного средства. В этом случае легализация начнется с нотариального заверения копии документа.

Например, если нужно представить оригинал решения суда Республики Беларусь в Канаде, необходимо засвидетельствовать подлинность подписи должностного лица (в данном случае председателя суда) и подлинность оттиска гербовой печати суда, выдавшего решение. Такое свидетельствование осуществляет Министерство юстиции Беларуси. После этого документ легализуется Главным консульским управлением МИД Республики Беларусь. В данном случае закончить процедуру оформления и заверить подлинность подписи должностного лица МИД лучше в посольстве Беларуси в Канаде, так как в нашей стране посольства Канады нет. Там же нужно будет перевести документ на английский язык и заверить подпись переводчика у нотариуса.

Клара КЛИМОВА

Оформление материалов Б.РОМАНОВА

Уезжая за границу, надо быть готовым к тому, что с документами придется повозиться.

 

 
 
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Легализация документа - это процедура придания ему юридической силы на территории другого государства.
 
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