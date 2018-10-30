Бумага в законе. Как легализовать документ за границей?

В зависимости от того, в какой стране был выдан документ и в какой его нужно представить, выделяются три различные процедуры оформления: в соответствии с договором о правовой помощи, апостиль и консульская легализация.

На вопросы читателей отвечает Алена ШМАНАЙ, юрист адвокатского бюро «Право и семейная медиация».

Порядок действий

Если такого соглашения нет, необходимо проверить, является ли иностранное государство участником Гаагской конвенции от 05.10.1961 года, отменяющей требования легализации. Список стран, присоединившихся к Гаагской конвенции, можно найти на официальном сайте МИД Республики Беларусь. Если в данном списке есть страна, в которую отправится документ, то бумагу необходимо апостилировать.

Если же иностранное государство не присоединилось к Гаагской конвенции, тогда документ подлежит консульской легализации.

Договор о правовой помощи

В соответствии с договором о правовой помощи легализация документов, в принципе, не требуется, достаточно лишь перевести документ и заверить подпись переводчика у нотариуса. Документ должен быть оформлен на государственном языке страны назначения.

19 апреля 2018 г. вступил в силу Договор между Республикой Беларусь и Турецкой Республикой о правовой помощи по гражданским, хозяйственным и уголовным делам. Согласно условиям данного договора документы, составленные компетентными органами Республики Беларусь, не требуют прохождения процедуры легализации и имеют такую же доказательную силу на территории Турецкой Республики.

Апостиль

Согласно статье 11 Гаагской конвенции отменяется требование легализации иностранных официальных документов, на которых проставлен апостиль. В настоящее время участницами данной конвенции являются 115 стран. Таким образом, после проставления апостиля документ приобретает силу на территории всех стран - участниц Гаагской конвенции. При этом апостиль ставится на территории того государства, в котором выдавался апостилируемый документ.

По сути, апостиль – это штамп, который удостоверяет подлинность подписи и/или печати должностного лица, подписавшего документ.

Так, право проставления апостиля на документах, исходящих из судов, нотариальных архивов и от нотариусов, имеют главные управления юстиции Минского городского и областных исполнительных комитетов; на документах, исходящих из учреждений образования, – Министерство образования, на документах из подведомственных государственных архивов – Департамент по архивам и делопроизводству Минюста; на всех иных видах документов – Главное консульское управление Министерства иностранных дел.

Рассмотрим конкретный пример. Документ выдан в Беларуси, и его необходимо представить в Италии. Так как Италия присоединилась к Гаагской конвенции, в данном случае в Беларуси необходимо проставить на данном документе апостиль, затем перевести на итальянский язык. Лучше это делать в Италии, так как удостоверительная надпись нотариуса должна быть на итальянском языке. Однако всю процедуру по подготовке документа можно завершить и в нашей стране. Для этого можно обратиться в посольство Италии в Беларуси и уточнить, подписи каких переводчиков там удостоверяют.

Консульская легализация

Есть документы, оригиналы которых не легализуются. Это паспорт, удостоверение личности, военный билет, профсоюзный билет, трудовая книжка, документы о принадлежности к сословиям и вероисповеданиям, водительское удостоверение, а также технический паспорт о регистрации транспортного средства. В этом случае легализация начнется с нотариального заверения копии документа.

Например, если нужно представить оригинал решения суда Республики Беларусь в Канаде, необходимо засвидетельствовать подлинность подписи должностного лица (в данном случае председателя суда) и подлинность оттиска гербовой печати суда, выдавшего решение. Такое свидетельствование осуществляет Министерство юстиции Беларуси. После этого документ легализуется Главным консульским управлением МИД Республики Беларусь. В данном случае закончить процедуру оформления и заверить подлинность подписи должностного лица МИД лучше в посольстве Беларуси в Канаде, так как в нашей стране посольства Канады нет. Там же нужно будет перевести документ на английский язык и заверить подпись переводчика у нотариуса.

Клара КЛИМОВА

Оформление материалов Б.РОМАНОВА