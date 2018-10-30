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Осенние каникулы жирмунские школьники проводят с пользой

31.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Осенние каникулы жирмунские школьники проводят с пользой

Двадцать пять ребят посещают детский оздоровительный лагерь, что открыт на базе Жирмунской школы. Педагоги постарались разнообразить отдых своих воспитанников. Для них каждый день готовят увлекательные мероприятия, проводят спортивные соревнования.

Осенние каникулы жирмунские школьники проводят с пользой

Осенние каникулы жирмунские школьники проводят с пользой

Сегодня пятиклассники побывали на экскурсии в Вороново. Им гостеприимно распахнули двери музей Вороновской школы, Центр творчества детей и молодежи, редакция «Воранаўскай газеты». Самые яркие впечатления у детей оставила радиостудия, где они попробовали себя в роли дикторов.

Осенние каникулы жирмунские школьники проводят с пользой

Осенние каникулы жирмунские школьники проводят с пользой

Осенние каникулы жирмунские школьники проводят с пользой

На вопрос журналистов, как им отдыхается в лагере, ребята дружно ответили:

— Весело и круто!

Впереди их, несомненно, ждет еще много приключений и открытий. Думаем, сбудется и главная мечта школьников — полюбоваться на осеннее озеро.

На время каникул на Вороновщине организовано 10 пришкольных лагерей с дневным пребыванием. Здесь проведут время с пользой 270 школьников района. 

 
 
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Двадцать пять ребят посещают детский оздоровительный лагерь, что открыт на базе Жирмунской школы. Педагоги постарались разнообразить отдых своих воспитанников....
 
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