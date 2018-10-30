Введение базы данных о доходах белорусов отложили до 2021 года

База данных о доходах белорусских граждан начнет работу с 1 января 2021 года, ИП и предприятия должны будут вносить информацию о доходах физлиц.

Сроки подачи сведений перенесены в соответствии с новой редакцией Налогового кодекса, размещенной на сайте Минфина. Законопроект предусматривает начало исполнения обязанностей налоговых агентов предоставлять персональные данные о доходах физлиц четырежды в год начиная с 1 января 2021 года.

В список доходов войдут сведения о льготах и налоговых вычетах, а также все виды доходов: заработная плата, проценты по депозитам, прочие дивиденды.

Информация будет поступать в базу в электронном виде, она будет кодироваться для поступления в ЕРИП (единое расчетное и информационное пространство). В эту систему будут вноситься только те данные, которые необходимы для учета в совокупном доходе семьи для принятия решения о предоставлении безналичной жилищной субсидии.

В августе Совет по развитию предпринимательства предложил создать единую базу данных по доходам граждан Беларуси из различных источников. База должна была заработать 1 января 2019 года.