31 октября в связи с футболом в Бресте ограничения движения

31 октября 2018 года в 20:45 часов на территории спорткомплекса «Брестский» (Брест, ул.Гоголя, 9) состоится матч Чемпионата Республики Беларусь по футболу между командами ФК «Динамо-Брест» (г.Брест) и ФК «БАТЭ" (г.Борисов).



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В связи с проведением спортивного мероприятия в виду большого скопления людей и автотранспорта напротив спорткомплекса по ул.Гоголя и ул.Коммунистической с 19.30 часов до окончания футбольного матча будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств всех видов.



С 18.00 часов до окончания футбольного матча будет ограничено движение транспортных средств с 19:30 до окончания футбольного матча по ул.Коммунистической на участке от ул.Воровского до ул.Гоголя, по нечетной стороне ул.Гоголя, от ул.Наганова до ул.Коммунистической, а также (при необходимости) – по четной стороне ул.Гоголя от ул.Ленина до ул.Наганова.



По окончании матча (при необходимости) на перекрестке ул.Ленина и ул.Гоголя будет перекрыто движение транспорта для пропуска пешеходов.



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