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31 октября в связи с футболом в Бресте ограничения движения
31.10.2018 14:44 — Разное | Виртуальный Брест
31 октября 2018 года в 20:45 часов на территории спорткомплекса «Брестский» (Брест, ул.Гоголя, 9) состоится матч Чемпионата Республики Беларусь по футболу между командами ФК «Динамо-Брест» (г.Брест) и ФК «БАТЭ" (г.Борисов).
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31 октября 2018 года в 20:45 часов на территории спорткомплекса «Брестский» (Брест, ул.Гоголя, 9) состоится матч Чемпионата Республики Беларусь по футболу между...
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