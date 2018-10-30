Румас успокоил: аккумуляторный завод в Бресте не несет опасности

Опасения по поводу строительства аккумуляторного завода в Бресте преувеличены. Об этом премьер-министр Сергей Румасзаявил в ответ на запрос депутата Палаты представителей Елены Анисим.



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По словам руководителя правительства , фирма-застройщик имеет все необходимые согласования проекта и его возведение соответствует экологическим требованиям. Сам завод, добавил Румас, создает новые рабочие места для жителей.

Вместе с тем чиновник не смог ответить, было ли общественное обсуждение проекта. По его словам, согласно законодательству строительство любого завода должно быть вынесено на общественное обсуждение. Поэтому Румас не сомневается, что и проект аккумуляторного завода в Бресте выносился на такое обсуждение.

Как сообщало Еврорадио, брестчане уже несколько месяцев протестуют против строительства завода на окраине города. По их мнению, такое производство существенно ухудшит экологическую ситуацию в городе.