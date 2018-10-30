"До сих пор равнодушна к тортикам". Минчанка похудела на 19 кг и стала супермоделью в США

Сабина Лобова — 20-летняя модель из Минска. В восьмом классе она весила 70 килограммов и планировала поступать в медицинский. Но уже в 16 лет, похудев на 19 килограммов, Сабина ушла в модельный бизнес, а вскоре отправилась в Нью-Йорк открывать показ Виктории Бекхэм. В ее портфолио — сотрудничество с Gucci, Galliano, Calvin Klein и обложка Vogue. GO.TUT.BY поговорил с девушкой о мифе об изнурительных диетах моделей, жизни в Штатах и тоске по «сварливым белорусам».



Источник: инстаграм героини

«В модельной школе сказали: „Девочка красивая, но надо похудеть“»

С шести лет Сабина Лобова занималась в минской подиум-школе Сергея Нагорного.

— Но никогда всерьез не планировала становиться моделью! — с ходу говорит белоруска. — Хотя директор школы Нина Николаевна советовала мне прийти, когда подрасту, и рассматривать моделинг как будущую профессию. Но я об этом быстро забыла и жила жизнью обычной школьницы: ходила на уроки, готовила биологию и химию, планируя поступать в мед.

Когда Сабине было 15, мама случайно столкнулась в городе с той самой Ниной Николаевной.

— Мама показала ей мои фотки в полный рост. И Нина Николаевна сказала: «Приводите девочку к нам». Я тогда была в теле, обычным человеком — при росте 178 см весила 70 кг, — улыбается Сабина. — Бедра были 93 см, талия — 63, ну и грудь третьего размера. В модельной школе мне заявили: «Девочка красивая, но надо похудеть». Я тогда не прислушалась к этим словам. А накануне нового учебного года, когда шла в девятый класс, отправилась в магазин одежды. И в примерочной увидела: что-то на мне все плоховато сидит. Все-таки решила худеть — для себя, не для модельного бизнеса.

«Полюбила простые блюда: гречка с огурцом — офигенное сочетание»

Сабина перекроила дневной рацион: исключила сладкое, мучное, отказалась от хлеба, газировки, минимизировала соленое и жареное.

— Я полюбила готовить на пару и делать простые блюда. Курочка с бульончиком, гречка с огурцом — офигенные сочетания.

Девушка подчеркивает: для нее процесс похудения не был мукой.

— Все обычно садятся на диеты и начинают страдать: «Как же это сложно! Как я выживу без булочки?» Для меня же тот период не был каторгой или пыткой. Когда начала видеть первые результаты, появился отличный стимул. У меня ни разу не было срывов — до сих пор равнодушна к тортикам и шоколадкам, — признается Сабина. — В процессе похудения главное переждать первые недели. Пока ты не видишь изменений, кажется, что все зря.

Она начала следить за частотой приемов пищи — ела каждые два-три часа.

— А еще реально не ела после семи вечера. Максимум — выпивала кефир или ряженку. Я прошла несколько онлайн-курсов по диетологии на английском, поэтому знала, что можно себе позволить, а от чего лучше отказаться.

Результат не заставил себя ждать.

— Наверное, потому что я по природе всегда была худенькой. Набрала вес только в классе седьмом-восьмом из-за фастфуда. Питались с одноклассниками берлинерами и запивали их кока-колой. Вес как быстро набрался в тот период, так быстро от меня и ушел, стоило приложить немного усилий. За первые две недели за счет правильного питания скинула три килограмма. Потом потихоньку добавляла физическую активность — начала везде ходить пешком. Например, от дома до курсов английского было 30 минут ходьбы. Туда и обратно ходила только пешком.

«Люди часто сидят попой на стуле и смотрят видео „Как похудеть?“»

Из спортивных занятий Сабина включила в расписание йогу и стретчинг.

— До сих пор делаю с утра упражнение «приветствие солнцу» — и все мышцы отлично тянутся. Благодаря растяжке тело находится в тонусе, мышцы можно даже не качать — фигура и так выглядит подтянутой. Это важно, потому что мне не хочется быть комплекции skinny fat — худой, но дряхленькой. Занимаюсь я дома, часто использую фитнес-резинки и утяжелители для ног по полтора килограмма — с ними эффективность тренировок возрастает в разы.

В течение первого года, придерживаясь разработанного режима, Сабина Лобова похудела на 19 кг.

— Я здорово подсушилась, за счет правильного питания и тренировок снизила процент жира в организме. Минус 19 кг звучит впечатляюще. Хотя я осталась в абсолютно нормальном весе, никакой излишней худобы. Сейчас вешу 50.

В вопросах питания модель полностью доверяет своему организму:

— Хочется — ем, не хочется — не ем. У меня в графике много кастингов, беготни, поэтому не всегда выходит обедать по часам. Зато питаюсь нормальной полезной пищей. Я ее действительно люблю — никогда не была поклонницей пиццы и макарон. С удовольствием делаю вкусности из здоровых продуктов. Готовлю супчики, каши, салаты, рыбу и курицу в пароварке — без специй получается очень сочно и вкусно!

— Если захочется, могу заказать суши. Понимаете, модели не голодают, не терзают себя изнурительными диетами, как некоторые думают, — уверяет минчанка. — Секрет хорошей формы банален: вести активный образ жизни и не есть огромными порциями. Мне кажется, сегодня уже все знают рецепт похудения. Только вместо действий люди часто сидят попой на стуле и смотрят видео «Как похудеть?». А потом думают: «И чего ж это я не худею?»

Сабина добилась своей цели, вернулась в классную форму и в 16 лет улетела работать моделью в Нью-Йорк. Из-за этого 10-й и 11-й классы находилась на домашнем обучении: в конце каждой четверти белоруска прилетала в Минск с книжками и тетрадками и шла «сдаваться» учителям.

— Работать я начала довольно рано, из-за этого не была ни на одном выпускном, — вспоминает Сабина. — Всегда нужно чем-то жертвовать. Почему в 16 не побоялась улететь на другой континент? Сложный вопрос. Наверное, судьба. Родители меня поддержали — мама никогда не была фанатиком учебы, понимала, что благодаря модельному бизнесу я смогу увидеть мир. Первой деловой поездкой была командировка в Южную Корею. Не уверена, что при других обстоятельствах я когда-нибудь добралась бы до этой замечательной страны.

«Обожаю Минск и скучаю по нашим сварливым людям»

График модели не нормирован. Да Сабина и не может представить себе другого.

— Только на днях вернулась из Лос-Анджелеса. В сентябре работала во Франции, Испании, нескольких городах Германии. Дома, в смысле в Нью-Йорке, бываю не так уж часто.

На уточняющий вопрос, что она все-таки считает домом — Минск или «Большое яблоко», Сабина отвечает:

— Наверное, оба города. В Нью-Йорке живу уже четыре года — что это, если не дом? В Беларуси бываю два раза в год — в августе на каникулах и зимой на Новый год. Конечно, скучаю по белорусской природе, семье, друзьям, нашим сварливым людям. Я обожаю Минск — здесь своя движуха. Честно говоря, никогда не испытывала эйфории: «О боже! Я в Нью-Йорке». Иногда хочется оказаться в Минске, чтобы снова почувствовать себя расслабленно и беззаботно. Каждое утро у меня есть маленький ритуал: просыпаюсь, беру наушники, выхожу за кофе и набираю маме в Минск.

Говоря о сотрудничестве с топовыми дизайнерами и съемках для мирового глянца, Сабина хладнокровно отмечает:

— Я не очень эмоциональный человек и никогда не сходила с ума от того, что меня пригласили на крутой показ. Да, я участвовала в шоу Versace, Dior, Gucci. Но всегда ведь можно больше и лучше.

— Что для меня было самым запоминающимся моментом в карьере? — задумывается девушка. — Наверное, показ Джона Гальяно — это человек-фешн. От него прет такой невероятной энергетикой! Он настоящий дизайнер: перед показом бегал за кулисами в белом халате, перчатках, сам все подшивал. Обычно дизайнер большого бренда сидит за столом, попивает чаек и говорит миллиону помощников, что делать. А Гальяно все делал самостоятельно и очень волновался за результат. Даже установка перед показом отличалась от тех, которые я слышала раньше. Зачастую дизайнеры говорят: «Держись строго, уверенно». А Гальяно сказал: «Сабин, пройди так, как ты чувствуешь этот образ».

«Мама писала: „Сабина, сфоткайся с Бекхэмом“. А мне было не до этого»

В 16 лет Сабина Лобова стала той самой моделью, которая открывала показ Виктории Бекхэм.

— Тогда я фактически жила в студии с ее семьей. Ели вместе с Дэвидом, Викторией и их детьми. Но даже в тот момент у меня не было вау-эффекта. Помню, мама писала мне: «Сабина, ты что! Сфоткайся с Бекхэмом». А мне было не до фоток — мы же работаем с ними, какие фото?

Бекхэмы, кстати, произвели очень хорошее впечатление. Виктория сдержанная, вежливая, интеллигентная — настоящая англичанка. Она никогда не садилась за стол, пока не придут все гости. Никогда не ставила себя выше других — мне казалось, что мы на одной волне.

20-летняя Сабина Лобова уверенно чувствует себя в мире высокой моды, но в общении производит впечатление девчонки из соседнего двора — озорной, простой и самоироничной.

— Честно говоря, в списке секретов красоты у меня тоже все до смешного просто. Сплю по семь-восемь часов, выхожу на свежий воздух, сижу на солнышке. По утрам умываюсь холодной водой, иногда делаю какие-то масочки… А, вспомнила кое-что еще. Бывает, чищу губы зубной щеткой. Да-да, именно губы — чтобы избавиться от сухости кожи. Губки становятся такими красненькими, пухленькими — то, что надо!