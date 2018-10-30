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Белорусы будут работать в 2019 году на один день меньше

31.10.2018 — Разное | Mlife  
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Расчетная норма при полной норме продолжительности рабочего времени в следующем году составит на восемь часов меньше, чем в текущем, соответствующее постановление приняло Минтруда и соцзащиты Беларуси.

Расчетная норма рабочего времени на 2019 год утверждена постановлением Минтруда от 22 октября 2018 года №77. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом утверждено количество рабочих часов.

Так, для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье расчетная норма составит 2008 часов. Для сравнения, в 2018-м она составляет 2016 часов, то есть белорусы будут работать на восемь часов меньше — по сути, на один рабочий день.

Для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье норма составит 2016 часов, в этом году она составляла 2022 часа.

В прошлом году нормы соответственно составляли не более 2019 часов и 2021 часа для пяти- и шестидневной рабочей недели соответственно.

Календарь рабочих и выходных дней на следующий день пока не утвержден. Напомним, правительство прорабатывает вариант того, что в мае целая неделя будет выходной — с 6 по 12 мая. Впрочем, выходные придется отработать.

 
 
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Для "пятидневки" расчетная норма продолжительности рабочего времени составит не более 2008 часов.далее...
 
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