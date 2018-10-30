Белорусы будут работать в 2019 году на один день меньше

Расчетная норма при полной норме продолжительности рабочего времени в следующем году составит на восемь часов меньше, чем в текущем, соответствующее постановление приняло Минтруда и соцзащиты Беларуси.Расчетная норма рабочего времени на 2019 год утверждена постановлением Минтруда от 22 октября 2018 года №77. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом утверждено количество рабочих часов.Так, для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье расчетная норма составит 2008 часов. Для сравнения, в 2018-м она составляет 2016 часов, то есть белорусы будут работать на восемь часов меньше — по сути, на один рабочий день.

Для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье норма составит 2016 часов, в этом году она составляла 2022 часа.

В прошлом году нормы соответственно составляли не более 2019 часов и 2021 часа для пяти- и шестидневной рабочей недели соответственно.

Календарь рабочих и выходных дней на следующий день пока не утвержден. Напомним, правительство прорабатывает вариант того, что в мае целая неделя будет выходной — с 6 по 12 мая. Впрочем, выходные придется отработать.