"Беллесбумпром" увеличил экспорт в ЕС на 45,7 процента





За 9 месяцев 2018 года предприятия концерна «Беллесбумпром» увеличили экспорт продукции в страны ЕС на 45,7%.

За январь-сентябрь 2018 года организации концерна поставили на рынки стран Европейского союза продукции на 176,3 млн долларов, что на 45,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба концерна.

Среди основных партнеров предприятий концерна потребители из Польши, куда поставлено продукции на 84,2 млн долларов, Литвы (31,7 млн долларов) и Германии (12,1 млн долларов), а также Румынии, Латвии, Венгрии, Чехии, Франции и других стран. В целом продукция поставляется практически во все страны ЕС.

Наибольший удельный вес в видах экспортируемой в ЕС продукции занимают древесные плиты (ДСП, ДВП), мебель, фанера, бумага и картон. Кроме того, поставляются двери, окна, различные строительные конструкции, деревянные дома, пиломатериалы, спички, обои, древесное топливо, тара и прочая продукция из древесины и бумаги.

В целом за девять месяцев текущего года предприятия концерна «Беллесбумпром» экспортировали продукцию на рынки 57 стран на сумму общую 404 млн долларов, что на 34,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Экспорт бумаги и картона вырос на 64,7%, фанеры на 44,4%, древесноволокнистых плит – на 41,9%, древесностружечных плит – на 17,3%, мебели – на 16,5%.

Из общего объема произведенной за январь-сентябрь продукции 69% предприятия концерна реализовали на внешних рынках. За аналогичный период прошлого года было экспортировано 65% произведенной продукции.