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Пока плуги смогут пахать. В Мстиславском районе завершаются осенние полевые работы

31.10.2018 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Валентина Кравцова

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Вступил в свои права последний месяц осени. И пока морозы не сковали землю, труженики сельскохозяйственной отрасли спешат по максимуму справиться с осенними полевыми работами. В хозяйствах района ведётся жатва последних гектаров кукурузы, убирается с полей солома, ведутся работы по поднятию зяби. Ежедневно 4 единицы техники заняты на пахоте в ОАО «Мазоловское», близки к завершению работ на полях труженики ОАО «Мстиславльлён».

Около 70 процентов зяби поднято в ОАО «Октябрь». Коллективом этого сельскохозяйственного предприятия в текущем году проделана большая и серьёзная работа от подготовки почвы до проведения уборочной страды. Труженики «Октября» понимают, что качественная подготовка почвы — залог хорошего урожая. Это подтверждают и результаты нынешнего года: хозяйство стало лидером в районе по валовому производству зерна.

Конечно же, в основе достигнутых результатов — грамотный подход к делу агрономической службы, техническое обеспечение и добросовестный труд механизаторов.

Один из тех, кто ответственно и по-хозяйски трудится на полях хозяйства, — Павел Ярошенко.

Пока плуги смогут пахать. В Мстиславском районе завершаются осенние полевые работы

Павел Ярошенко

Руководство сельхозпредприятия доверяет механизатору выполнение различных работ, потому что Павел Васильевич зарекомендовал себя старательным и исполнительным тружеником.

В ОАО «Октябрь» он работает немногим больше двух лет. Но с сельскохозяйственным производством знаком с детства, потому что до этого жил в Шамове и трудился в местном хозяйстве.

В эти дни Павел Васильевич занят на пахоте. Поле, на котором ещё недавно стеной стояла кукуруза, после мощного МТЗ-2522 ДВ с плугами ППО-8.40 превращается в ровную, без огрехов, пахоту.

— Осенняя вспашка — это не только важный и необходимый агротехнический приём, — со знанием дела рассуждает Павел Васильевич. — Это ещё и хороший задел весенним работам, когда необходимо в короткие сроки провести сев яровых культур.

Световой день стремительно идёт на убыль, но Павел Ярошенко старается выполнять норму вспашки. Благодаря его стараниям, площадь вспаханных полей увеличивается на 15-16 гектаров в день.

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Вступил в свои права последний месяц осени. И пока морозы не сковали землю, труженики сельскохозяйственной отрасли спешат по максимуму справиться с осенними...
 
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