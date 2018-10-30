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Хоккеисты "Юности" второй раз кряду проиграли "Шахтеру"

31.10.2018 14:38 — Разное | Tut.by  
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Лидирующая в хоккейной экстралиге «А» чемпионата Беларуси" минская «Юность» второй раз кряду проиграла в очной дуэли своему ближайшему преследователю солигорскому «Шахтеру».


Фото: ХК «Юность-Минск».

«Юность-Минск» — «Шахтер-Солигорск» — 2:3 Б (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1).

30 октября. Минск. «Чижовка-Арена». 1020 зрителей.

Судьи: П. Амосов, В. Пляц, П. Бадыль, Н.Поляков.

«Юность-Минск»: И. Брикун; Мажуга — Боголейша, Гринь — К. Брикун — Стефанович; Щечин — Антонов (К), Кулаков — Дрозд — Парфеевец; Казакевич — Мицкевич, Кашкар — Развадовский — Гайнетдинов; Ногачев — Барковский, Кот — Лопачук — Протасеня;

«Шахтер-Солигорск»: Малютин (Городецкий, на 2 буллита); Достанко — В. Сушко (К), Демков — А. Усенко — Горбунов; Шелег — Бокун, Камбович — Туркин — А. Буйницкий; Заламай — Станкевич, Рядченко — Бовбель — Оксентюк; Дадонов — Карабанов — Астанков; Андрущенко, Борисов.

Шайбы: 1:0 — Гринь (Стефанович, Развадовский, 2.26, в большинстве), 1:1 — А. Буйницкий (Бовбель, Камбович, 27.01), 1:2 — Карабанов (Камбович, 32.44, в меньшинстве), 2:2 — Протасеня (Антонов, Парфеевец, 59.18), 2:3 — Демков (решающий послематчевый буллит).

Броски: 38−24 (10−9, 5−10, 17−4, 6−1)

Послематчевые буллиты: Кулаков — 1:0, Демков — 1:0 (вратарь парировал), Стефанович — 2:0, Камбович — 2:1, Парфеевец — 2:1 (мимо), Андрущенко — 2:1 (вратарь парировал), Гринь — 2:1 (вратарь парировал), А. Буйницкий — 2:1 (вратарь парировал), Развадовский — 2:1 (вратарь парировал), Дадонов — 2:2, Камбович — 2:2 (вратарь парировал), Стефанович — 2:2 (вратарь парировал), Демков — 2:3, Кулаков — 2:3 (вратарь парировал).

Штраф: 2 (Боголейша) — 18 (Астанков — 12, Достанко — 4, В. Сушко).

Лучшие игроки матча: Развадовский, А. Буйницкий, Демков.

Хозяева «Чижовка-Арены» открыли счет уже на 3-й минуте матча, реализовав большинство.

В середине третьего периода солигорская дружина менее чем за 6 минут забросила 2 шайбы и перехватилалидерство. Причем второй гол горняки провели, играя в меньшинстве. Для «Юности» это был первый такой конфузз в нынешнем чемпионате.

Впрочем, третий период прошел уже с явным преимуществом «Юности». которая почти не выспускала соперника из его зоны. В концовке основного времени минчане дважды меняли своего голкипера на полевого игрока. В первый раз — за три минуты до сирены, во второй — за минуту. И за 42 секунды до конца хозяева все же дожали гостей, переведя игру в овертайм. Он победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов потребовалось по 7 попыток от каждой из команд. В итоге счастливый билет вытащил «Шахтер», хотя начал неудачно, уступая на старте даже в 2 шайбы.

Таким образом, «Шахтер» выиграл вторую кряду очную дуэль у «Юности» (в прошлый раз горняки победили 20 октября в Солигорске — 2:0).

Еще в одном из матчей минувшего тура для выявления победителя также потребовалась буллитная перестрелка. Идущие на третьем месте в турнирной таблице гомельчане в Жлобине не справились с одним из аутсайдеров.

«Металлург-Жлобин» — «Гомель» — 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) (Феклистов, решающий послематчевый буллит).

Победу хозяевам принес лучший бомбардир команды 22-летний российский легионер Андрей Феклистов.

«Гомель» тем временем потерпел уже четвертое поражение кряду.

«Неман-Гродно» — «Лида» — 3:2 (2:1, 1:1, 0:0) (Кислый, 11, в большинстве, Кислый, 14, в большинстве, Ремезов, 33, в большинстве — Кирпиченок, 3, Перегуда, 31).

«Неман» хотя и со скрипом, но выкарабкивается наверх из середины турнирной таблицы. ника.

В матче с «Лидой» успех гродненскому клубу обеспечила высокая эффективность игры в большинстве — все три шайбы были заброшены после удалений в составе соперника.

Одержав 6 побед подряд, «Неман» очень близко подобрался к первой тройке, которую замыкает «Гомель».

«Динамо-Молодечно» — Беларусь-U20 — 4:0 (3:0, 0:0, 1:0) (Землянкин, 7, Лисичкин, 11, Журня, 20, Лисичкин, 55).


Фото: hockey.by

Бомбардиры: А. Жидких («Гомель») — 22 (12+10), А. Ефименко («Динамо-Молодечно») — 19 (11+8), М. Стефанович («Юность-Минск») — 18 (12+6), Н. Ремезон («Неман-Гродно») — 18 (8+10), А. Антонов («Юность-Минск») — 17 (2+15).

Ближайший матч: 31 октября (среда). «Динамо-Молодечно» — Беларусь-U20.

В экстралиге «Б» 30 октября состоялись четыре матча:

«Могилев» — «Барановичи» — 5:0 (2:0, 2:0, 1:0).

«Бобруйск» — «Химик» Новополоцк — 2:3 (0:2, 0:0, 2:1).

«Витебск» — «Пинские ястребы» — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1).

Беларусь-U18 — «Локомотив-Орша» — 3:2 ОТ (0:0, 0:0, 2:2, 1:0).


Фото: hockey.by

Бомбардиры: В. Спиридонов («Могилев») — 17 (9+8), Д. Донской («Пинские ястребы») — 17 (7+10), Ф. Пышкайло («Барановичи») — 16 (6+10), В. Ломакин («Химик») — 16 (5+11), И. Коваленя («Брест») — 16 (5+11).

Ближайшие матчи: 31 октября (среда). Беларусь U-18 — «Химик», «Бобруйск» — «Локомотив».

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Лидирующая в хоккейной экстралиге "А" чемпионата Беларуси" минская "Юность" второй раз кряду проиграла в очной дуэли своему ближайшему преследователю солигорскому...
 
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