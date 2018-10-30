Я «подсела» на Беларусь. Англоязычное СМИ опубликовало рассказ беларуски

Маша Черякова, автор книги « Это Беларусь, детка! », рассказала на BelarusFeed (англоязычный сайт про нашу страну) о своих отношениях с родиной. В детстве она с семьёй уехала из Беларуси, но сейчас регулярно бывает в нашей стране. Маша много говорит о том, как любит людей, которые тут живут. Перевод её тексте подготовила «Наша Нiва».

Меня зовут Маша Черякова и я должна признаться: у меня зависимость от Беларуси

Беларусь − моя родина, моя большая любовь. Хотя я и выросла не в Беларуси (моя семья уехала из страны, когда мне было восемь лет), мне посчастливилось здесь родиться. После университета я решила вернуться в Минск, чтобы открыть эту страну для себя, уже взрослой.

Я планировала остаться здесь на полгода, но в итоге прожила и проработала в Беларуси три года. Потом я вернулась в Нидерланды, чтобы растить ребенка с моим мужем-швейцарцем.

Но даже после этого я продолжала работать в Беларуси, переезжая каждый месяц между Амстердамом и Минском. Я работала над многими проектами − тренингами и менторством в сфере социального предпринимательства, а также писала книги.

И я до сих пор продолжаю каждый месяц это делать, потому что беларусы придают мне такой энергии и смысла жизни, которые я не смогла нигде больше найти.

Повсюду таланты!

Когда я приехала в Беларусь впервые, после того как стала взрослой, то повстречала невероятных людей. Сперва я подумала, что, наверное, мне просто повезло. Но я все продолжала и продолжала их встречать.

В Беларуси я увидела настолько много талантливых людей − они сами шьют, рисуют, занимаются волонтерством или бизнесом. Например, мне врезалось в память, как я шла по торговому центру вместе с одной беларуской подругой и обратила внимание на красивую лампу. Она сказала: «Я могу тебе сделать такую же сама». Я удивилась: «Правда?» Подруга тогда была еще только студенткой.

Через месяц она подарила мне улучшенную версию той лампы. Вау!

Я заметила, что беларусы любят создавать вещи своими руками.

Повсюду возможности!

А еще мне понравилось в Беларуси то, сколько вокруг возможностей для того, чтобы сделать что-то позитивное в очень многих сферах.

Так это же свидетельствует о многочисленных проблем, скажете вы. Да, на это можно смотреть как на проблемы. Но, возможно, моя двойная национальная идентичность дает мне возможность взглянуть на вещи в иной перспективе, и поэтому я вижу эти проблемы именно как возможности. Сложнее всего для меня было выбрать те, над которыми надо начать работать в первую очередь: я поняла, что не будет столько времени, что бы браться сразу за сто занятий.

Я решила сфокусироваться на том, чтобы дать беларусам инструменты и знания для того, чтобы они улучшали личную жизнь, а также жизнь окружающих. Вот почему я развивала и пропагандировала социальное предпринимательство в Беларуси в течение пяти лет через различные образовательные программы.

Это дало мне возможность встретиться со многими людьми, которые мыслят по-предпринимательски.

Я встретила и помогла обучить более тысячи беларусов и беларусок, которые хотели что-то изменить в этой стране, используя модель социального бизнеса. И это было просто невероятно! Я видела, как они приносили идеи о том, чтобы открыть кафе, где могли бы работать люди с ограниченными возможностями, или создавать образы, которые слепые могут потрогать руками, или организовывать центры для людей пожилого возраста.

Так много идей, которые были воплощены в проекты или социальные бизнесы и изменили множество жизней!

Показать беларусам, какая прекрасная у них страна

Будет очень трудно почувствовать себя хозяевами и улучшить хоть что-то, если многие граждане страны не знают, кто они, и не могут в полной мере осознать свой потенциал. Чтобы сделать это, большинству людей нужно подать пример, вдохновить их.

Если даже живущие здесь люди этого не видят, то чего ждать от иностранцев?

Самое время для беларусов начать гордиться тем, кто они есть, своей культурой и историей, а также − и это самое важное − своим будущим.

Ценить беларускую уникальность

Больше всего я горжусь книгой, которая показывает уникальность Беларуси, − « Это Беларусь, детка », а также гидом по стране на английском языке HiFive Belarus , который существует как в онлайне, так и в печатном виде.

А еще я нашла новый способ для этого − через хобби. Знаете ли вы, какое множество разнообразных рисунков, иллюстраций на тему Амстердама продается на улицах столицы Нидерландов? Это вдохновило меня на то, чтобы создать серию иллюстраций на тему беларуской столицы.

Итак, друзья, давайте начнем популяризировать Беларусь! Любым способом. Самое время показать всему миру, какая прекрасная у нас страна, и, особенно, её люди.

В ноябре Маша планирует открыть выставку своих рисунков в минском кафе Beans and Leaves.