Документальный фильм белоруски Воли Чайковской вступает в борьбу за «Оскар» (+видео)

Белоруска Воля Чайковская поделилась новостью о том, что документальный фильм «Дорога», в котором она выступила главным продюсером, допущен к «оскаровской» гонке. Академики приняли ее заявку в категории «Лучший документальный полнометражный фильм».





– Российский режиссер Дмитрий Калашников сам на меня вышел, ему посоветовали меня как продюсера, он показал мне материалы фильма, с которыми мы продолжили работу. Это смонтированные записи с российских видеорегистраторов. Мне показалось это интересным.

В создании фильма приняли участие шесть стран: Беларусь, Россия, США, Сербия, Хорватия, Босния и Герцоговина. Однако так как белоруска Воля Чайковская, основательница компании Volia Films и директор фестиваля «Паўночнае ззянне», является главным продюсером, то фильм является белорусским:

– А потом у нас был успешный прокат в Америке. «Дорогу» посмотрели там в 35 городах. На мой взгляд, американская публика более подготовлена к восприятию документальных фильмов на большом экране и считывает не только верхний слой этого фильма — о, как нелепо люди в России по дорогам ездят, но и другие уровни. На мой взгляд, фильм «Дорога» — это цельное постмодернистское высказывание, можно с интересом и любопытством исследовать последовательность монтажа роликов, экзистенциальное послание режиссера — почему он выбрал именно эти видео. К тому же, записи видеорегистраторов — это чистая документалистика, потому что люди не знают, что их снимают и ведут себя в кадре максимально естественно.

Успешный прокат в США позволил Воле и американским дистрибьютерам «Дороги» дерзнуть — и подать заявку на «Оскар» в категории «Лучший документальный полнометражный фильм». Всего 77 фильмов из разных стран подали точно также заявки и претендуют на внимание в этой номинации. Академики примерно в середине декабря примут решение и оставят в лонг-листе только 15 фильмов. Возможно, продюсеру Воле и режиссеру-документалисту Дмитрию Калашникову повезет. А мы пока зафиксируем тенденцию: в этом году, вместе с «Хрусталем» Дарьи Жук , который попытает счастье в номинации «Лучший иностранный фильм» от Беларуси, еще одна картина с заметным белорусским следом пробивает себе дорогу на Лос-Анджелес. Премия «Оскар» становится не такой уж недостижимой для белорусских кинематографистов.