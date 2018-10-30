В Гродно приедут лучшие хирурги со всей Беларуси

– Съезд хирургов – прекрасная возможность предложить свое видение приоритетных путей развития отечественной хирургии, пообщаться с коллегами из других регионов и стран. Во время работы секций будут обсуждаться вопросы разработки и внедрения в клиническую практику новых авангардных методов диагностики и хирургического лечения, – отметилпредседатель Белорусской ассоциации хирургов, профессор Геннадий Кондратенко.
О достижениях, проблемах и путях совершенствования хирургической службы в стране пойдет речь на пленарном заседании. Также будет обсуждаться актуальная тема о состоянии и перспективах сердечно-сосудистой хирургии. Участники поделятся опытом в применении роботической хирургии. Работа секций будет посвящена темам неотложной хирургии брюшной полости, трансплантологии, инновационным лечебным и диагностическим технологиям в флебологии, а также герниологии и бариатрической хирургии и другим.
Гродно представят такие признанные авторитеты в медицине, как Петр Гарелик, Владимир Колоцей, Эдуард Могилевец, Николай Батвинков, Ольга Дубровщик и другие.