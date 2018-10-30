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В Гродно приедут лучшие хирурги со всей Беларуси

31.10.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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1 ноября на базе медицинского университета пройдет XVI съезд хирургов Республики Беларусь. Коллеги поделятся собственным опытом и наработками во время Республиканской научно-практической конференции «Хирургия Беларуси на современном этапе». Планируется участие министра здравоохранения Республики Беларусь Валерия Малашко. 

– Съезд хирургов – прекрасная возможность предложить свое видение приоритетных путей развития отечественной хирургии, пообщаться с коллегами из других регионов и стран. Во время работы секций будут обсуждаться вопросы разработки и внедрения в клиническую практику новых авангардных методов диагностики и хирургического лечения, – отметилпредседатель Белорусской ассоциации хирургов, профессор Геннадий Кондратенко. 

О достижениях, проблемах и путях совершенствования хирургической службы в стране пойдет речь на пленарном заседании. Также будет обсуждаться актуальная тема о состоянии и перспективах сердечно-сосудистой хирургии. Участники поделятся опытом в применении роботической хирургии. Работа секций будет посвящена темам неотложной хирургии брюшной полости, трансплантологии, инновационным лечебным и диагностическим технологиям в флебологии, а также герниологии и бариатрической хирургии и другим. 

В Гродно приедут лучшие хирурги со всей Беларуси
 

Гродно представят такие признанные авторитеты в медицине, как Петр Гарелик, Владимир Колоцей, Эдуард Могилевец, Николай Батвинков, Ольга Дубровщик и другие. 

В Гродно приедут лучшие хирурги со всей Беларуси
В Гродно приедут лучшие хирурги со всей Беларуси
 
 
Теги: Гродно
 
 
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1 ноября на базе медицинского университета пройдет XVI съезд хирургов Республики Беларусь. Коллеги поделятся собственным опытом и наработками во время...
 
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