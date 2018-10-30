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Председателем областного отделения Белорусской федерации биатлона стал Александр Неверовский

31.10.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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В облисполкоме прошло общее собрание Гродненского областного отделения ОО «Белорусская федерация биатлона», на котором обсуждены вопросы развития биатлона в области и избран председатель областного отделения. Им стал начальник управления КГБ по Гродненской области Александр Неверовский.
 
Председателем областного отделения Белорусской федерации биатлона стал Александр Неверовский
 
Сегодня на Гродненщине один из наиболее популярных зимних видов спорта – биатлон – культивируется в Новогрудском районе, а также несколькими группами от детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва профсоюзов «Фаворит» в Ивьевском, Слонимском и Дятловском районах. Азы биатлона постигают в них сотни ребят со всей области. В области создаются необходимые условия и инфраструктура для занятия этим видом спорта, реконструируются лыжероллерные трассы, биатлонные стадионы и стрельбища, будущих чемпионов растят не только в специализированных учебно-спортивных учреждениях, но и в спортивных классах, созданных на базе общеобразовательных школ. 
 
Председателем областного отделения Белорусской федерации биатлона стал Александр Неверовский
 
Как использовать эту инфраструктуру для дальнейшего развития биатлона, обсудили заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович, начальник управления КГБ по Гродненской области Александр Неверовский, начальник управления спорта и туризма облисполкома Олег Андрейчик, заместитель председателя Новогрудского райисполкома Светлана Королько. А также руководство и тренерский состав по биатлону областного спортивного клуба Федерации профсоюзов Беларуси, Гродненской межрайонной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва профсоюзов «Фаворит», Новогрудской детско-юношеской спортивной школы №1.
 
Председателем областного отделения Белорусской федерации биатлона стал Александр Неверовский
 
Красивый, динамичный и привлекательный для молодежи вид спорта – биатлон особенно активно развивают на Новогрудчине. За регионом прочно закрепилось название «лыжная столица области». В этом году район вновь подтвердил свою уникальность. Значимым спортивным событием стало открытие после реконструкции спортивно-биатлонного комплекса в деревне Селец на Новогрудчине. Летом современный центр для занятия зимними видами спорта впервые принял Кубок Федерации Республики Беларусь по биатлону. В соревнованиях участвовали сборные команды со всех областей страны и Минска, а также юные биатлонисты из Японии. 
 
Спортивно-биатлонный комплекс «Селец» – это еще и площадка для ежегодного проведения республиканского турнира по биатлону, посвященного памяти сотрудников госбезопасности, погибших при исполнении служебных обязанностей. Регулярно здесь проходят первенство БФСО «Динамо» по летнему биатлону, «Гродненская лыжня» и «Новогрудская лыжня», а также свыше 30 районных, областных и республиканских соревнований по лыжным 
гонкам и биатлону. 
 
Председателем областного отделения Белорусской федерации биатлона стал Александр Неверовский
 
В Новогрудском районе активную спортивную деятельность и широкую работу в плане популяризации биатлона ведут в двух специализированных учебно-спортивных учреждениях, а также отделении биатлона Лидского филиала Гродненского государственного училища олимпийского резерва. Сегодня в них занимаются свыше 340 юных биатлонистов. Работают с ребятами 19 тренеров-преподавателей. 
 
Для того, чтобы ребята чувствовали себя комфортно и могли направить свои силы на качественную спортивную подготовку, в спортивных учреждениях созданы все условия. Тренировки проходят в спортивном зале, в городском парке на полуторакилометровой лыжероллерной освещенной трассе. В спортивно-биатлонном комплексе в деревне Селец обустроена освещенная лыжероллерная трасса протяженностью 1,5 километра и туристическая база, есть два тренажерных зала, стрелковый тир, футбольный манеж, а также необходимый инвентарь: пневматические винтовки, патроны, комплекты лыж и лыжероллеры. 
 
Председателем областного отделения Белорусской федерации биатлона стал Александр Неверовский
 
Ежегодно биатлонисты – воспитанники спортивных учреждений области, подтверждая высокий уровень подготовки, выполняют нормативы мастеров спорта Республики Беларусь международного класса и мастеров спорта Республики Беларусь,  становятся кандидатами в мастера спорта и перворазрядниками.  
 
Председателем областного отделения Белорусской федерации биатлона стал Александр Неверовский
 
Наиболее талантливым и перспективным спортсменам открыта дорога в  Гродненское государственное училище олимпийского резерва и школу высшего спортивного мастерства. За последние три года 18 гродненских спортсменов-учащихся продолжили в них обучение. В состав национальных и сборных команд Республики Беларусь в этом году входят семь наших земляков – воспитанников гродненских школ биатлона.
 
Председателем областного отделения Белорусской федерации биатлона стал Александр Неверовский
Председателем областного отделения Белорусской федерации биатлона стал Александр Неверовский
 
 
Наши спортсмены-биатлонисты – постоянные участники различных республиканских соревнований по биатлону. На протяжении последних двух лет команда Гродненской области становилась бронзовым призером республиканской спартакиады школьников по биатлону. А в прошлом году на Олимпийских днях молодежи Республики Беларусь представители Гродненщины также стали лучшими, заняв почетное второе место. Бронзовые медали завоевали наши ребята и на уже упоминавшемся Кубке Федерации Республики Беларусь по биатлону. Гродненцы регулярно выступают и на юниорских чемпионатах мира, первенствах Европы среди юниоров. В десятку лучших в прошлом году на этих стартах вошли наши земляки Вадим Радюк, Виолетта Еремей, Александр Мацкевич. 
 
 
Теги: Минск
 
 
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В облисполкоме прошло общее собрание Гродненского областного отделения ОО «Белорусская федерация биатлона», на котором обсуждены вопросы развития биатлона в...
 
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