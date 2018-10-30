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Тарифы на ЖКУ в 2019 году вырастут не более чем на $5

31.10.2018 14:43 — Разное | Аргументы и факты  
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Тарифы на ЖКУ в 2019 году вырастут не более чем на
Фото из открытых источников


Тарифы на ЖКУ в 2019 году вырастут не более чем на $5 в эквиваленте, сообщил журналистам заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, передает БЕЛТА.

Тарифы на ЖКУ в 2019 году вырастут не более чем на Специалисты рассказали, сколько времени нужно хранить «жировку»

"В соответствии с поручением главы государства мы расчет производим в рамках увеличения не больше $5 по тарифам. Сегодня эта работа практически завершена, можно с уверенностью сказать, что тарифы будут повышены не более чем на $5", - сказал Владимир Кухарев.

Проект документа, который установит тарифы на 2019 год, планируется подготовить к середине ноября. Местные органы власти представили планово-расчетные цены на ЖКУ, эта информация обобщена Минжилкомхозом и передана в Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Параллельно Министерство энергетики проводит работу по расчету топливных балансов.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Проект документа, который установит тарифы на 2019 год, планируется подготовить к середине ноября.
 
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