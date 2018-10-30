В Пинске изменены маршруты некоторых автобусов из-за прорыва трубопровода на улице Первомайской

Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском автобусном парке, в связи с производством аварийно-восстановительных работ тепловой сети на ул. Первомайской до конца дня 2 ноября в порядок обслуживания маршрутной сети внесены изменения:
при движении от микрорайона «Северный» автобусы маршрутов№№ 10, 10Э, 11, 17 будут осуществлять движение по следующей схеме: Первомайская – 8 Марта – З.Космодемьянской – Суворова – Белова и далее по маршруту;
при движении от микрорайона «Северный» автобусы маршрута № 47, а также маршруты пригородного сообщения Посеничского направления будут осуществлять движение по следующей схеме: Первомайская – 8 Марта – З.Космодемьянской – Железнодорожная и далее по маршруту. На маршрутах исключаются из обслуживания остановочные пункты общественного транспорта «Белова», «Рембыттехника», «Кинотеатр «Победа» в направлении ДП «Железнодорожный вокзал».
— Движение в направлении микрорайона «Северный» производится по обычным схемам, — подчеркнули в Пинском автобусном парке.
Как сообщает официальный сайт Пинского горисполкома, в ходе мониторинга городских тепломагистралей энергетики обнаружили на улице Первомайской повреждение трубопровода. Сегодня на весь день в 25 многоквартирных жилых домах, 2 детских садах и социальном детском приюте отключена горячая вода и отопление. Планируется, что энергетики к концу дня справятся с основными ремонтными работами тепломагистрали.