В Пинске изменены маршруты некоторых автобусов из-за прорыва трубопровода на улице Первомайской



Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском автобусном парке, в связи с производством аварийно-восстановительных работ тепловой сети на ул. Первомайской до конца дня 2 ноября в порядок обслуживания маршрутной сети внесены изменения:

при движении от микрорайона «Северный» автобусы маршрутов№№ 10, 10Э, 11, 17 будут осуществлять движение по следующей схеме: Первомайская – 8 Марта – З.Космодемьянской – Суворова – Белова и далее по маршруту;

при движении от микрорайона «Северный» автобусы маршрута № 47, а также маршруты пригородного сообщения Посеничского направления будут осуществлять движение по следующей схеме: Первомайская – 8 Марта – З.Космодемьянской – Железнодорожная и далее по маршруту. На маршрутах исключаются из обслуживания остановочные пункты общественного транспорта «Белова», «Рембыттехника», «Кинотеатр «Победа» в направлении ДП «Железнодорожный вокзал».

— Движение в направлении микрорайона «Северный» производится по обычным схемам, — подчеркнули в Пинском автобусном парке.