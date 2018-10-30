В Беларуси будут строить больше жилья для многодетных

Объемы строительства жилья для многодетных вырастут в течение следующих трех лет.

Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Кухарев на заседании парламента 31 октября.

По словам чиновника, в жилье нуждаются 34 800 многодетных семей, 6 тысяч из них стоят на очереди на улучшение в течение трех и более лет. При должных темпах строительства многодетные семьи смогут получать жилье уже через год после постановки на очередь.

Всего с начала 2018 года в стране было построено 2,5 млн квадратных метров, в том числе с господдержкой.

В то же время в Беларуси продолжат строить арендное жилье, в процесс строительства привлекаются крупные промпредприятия. Чиновник привел в пример Минский завод колесных тягачей, который активно строит арендное жилье для своих работников.

Индивидуальное жилое строительство также продолжит развиваться.