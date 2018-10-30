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Tesla в ржавом кузове: Icon показала необычный рестомод на основе Mercury 1949 года

31.10.2018 14:55 — Разное | Tut.by  
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Эта показанная на выставке SEMA в Лас-Вегасе машина — пример смешения разных эпох. И покрытый ржавчиной кузов пускай вас не смущает: внутри тут обнаруживается современная начинка!


Да, над восстановлением облика старого Mercury Coupe, выпущенного в 1949 году, спецы из фирмы Icon, можно сказать, особо и не заморачивались — данный образец входит в так называемую линейку Derelict, то есть отреставрированных автомобилей, максимально точно копирующих состояние кузова оригинальных моделей. И хотя восстанавливать блеск лакокрасочного покрытия кузова винтажного купе задачи и не ставилось, тем не менее, перед нами рестомод, внутри которого можно найти немало современных узлов и деталей.


«Стилизованная» под старинный V8 алюминиевая конструкция под капотом на деле оказывается набором из батарейных модулей и блока управляющей электроники. В недрах трансмиссионного тоннеля скрывается пара электродвигателей от Tesla — известно, что на рестомоде они развивают 400 лошадиных сил и 637 Нм крутящего момента.


Под бывшим некогда лючком бензобака скрывается разъем, используемый для зарядки на фирменных станциях Tesla Supercharger. Одного заряда батарей емкостью 85 кВт·ч должно хватить на 240−320 км пробега.


Кстати, шасси у электрического Mercury тоже новое — с независимыми подвесками спереди и сзади. В салоне машины обращает на себя внимание планшет с нарисованными «старыми» приборами.


О стоимости Mercury EV Derelict ничего не сообщается. Известно, что построен рестомод по индивидуальному заказу одного из клиентов Icon.

 
 
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Покрытый ржавчиной кузов этого Mercury Coupe 1949 года пускай вас не смущает: внутри тут обнаруживается современная начинка.
 
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