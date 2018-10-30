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Парковка в столице. Где оставить машину и как при этом не потерять деньги

31.10.2018 14:56 — Разное | Аргументы и факты  
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Парковка в столице. Где оставить машину и как при этом не потерять деньги
В планах до 2020 года - оборудовать в Минске порядка 25 000 платных машино-мест в пределах второго транспортного кольца © / Фото из открытых источников

Парковка в столице. Где оставить машину и как при этом не потерять деньгиЖители и гости Минска обращают внимание на то, что количество платных парковок в столице все увеличивается. А в ближайшие годы их станет почти на порядок больше. Каким образом это затронет жильцов близлежащих домов? Можно ли сэкономить, если надолго оставить машину на платной парковке? Какое наказание грозит нарушителям правил? Эти и другие вопросы наших читателей корреспондент «АиФ» задал директору ГУ «Парковки столицы» Олегу ЛЕЩИНСКОМУ.

- Олег Валентинович, сколько сейчас в Минске платных парковок и каковы планы по их расширению?

- На сегодня у нас 49 платных парковок, из них 8 - закрытого, 41 - открытого типа. В общей сложности это больше 3500 машино-мест. В третьей декаде октября мы начали готовить еще десять парковок на 1000 мест. Первые пять заработают ориентировочно с 3 декабря, остальные - с 17 декабря. Информацию о том, с какого числа и на каких улицах действует платная парковка, можно найти на нашем сайте https://parkouka.by.

В планах до 2020 года - оборудовать в Минске порядка 25 000 платных машино-мест в пределах второго транспортного кольца.

- Почему в этом есть необходимость?

- Машин в столице становится все больше. В центре города припарковаться стало уже очень сложно. Человек приезжает, например, за покупками и не может найти место, в результате ставит машину на дворовой территории. Местные жители негодуют.

Периодически возникают дорожные заторы. Так, в конце октября мы стали свидетелями 10-балльных пробок в Минске: десятки аварий буквально парализовали столицу. С помощью платных парковок мы хотим разгрузить центр.

Парковка в столице. Где оставить машину и как при этом не потерять деньги В Минске в этом году построят 16 парковок

- И куда идут деньги от платных парковок? О каких суммах идет речь?

- За 9 месяцев текущего года - около 2 миллионов рублей. И это с учетом того, что пока плату вносят только два водителя из трех. Деньги идут в бюджет Минска.

Оплата

- Как минчанин или приезжий может понять, что он оказался на платной парковке?

- Об этом оповещают компактные информационные стенды, установленные на парковке. На них сообщается, что парковка платная, а также перечисляются все доступные способы оплаты.

- Как можно заплатить за парковку?

- Например, посредством отправки SMS, USSD-запроса, через паркомат, платежный терминал, мобильный или интернет-банкинг в ЕРИП.

- Как купить абонемент?

- Это можно сделать в кабинете ЕРИП или же у нас в офисе по адресу Карла Маркса, 21а. Абонемент можно приобрести с любого дня месяца на день, неделю или месяц как на одну парковку (например, только по улице Хмельницкого), так и на все открытые парковки города. Месячный абонемент на одну парковку стоит 35 рублей, на все - 80 руб.

Парковка в столице. Где оставить машину и как при этом не потерять деньги Пять новых зон платной парковки появятся в Минске с 3 декабря

На закрытые парковки, например, на территории Верхнего города, действие абонемента не распространяется.

- Как быть жителям близлежащих домов? Куда им ставить машины?

- Когда мы только начинаем создавать на улице платную парковку, обязательно извещаем местных автовладельцев. В течение двух недель наши инспекторы раскладывают на лобовые стекла листовки.

Владельцам автомобилей, припаркованных на дворовой территории, мы также оставляем листовки с информацией о том, как внести свои фамилии в так называемые списки доступа. Для тех, кто снимает квартиру, живет и работает на дворовой территории, парковка во дворе бесплатная.

Чтобы попасть в список, надо заполнить анкету. Найти ее можно на нашем сайте или же в местном ЖЭСе или товариществе собствеников. Бывает, кстати, что на одну квартиру заявляют до десяти машин.

Подчеркну: если речь идет не о дворовой территории, а, например, об улице, непосредственно расположенной возле жилого дома, то на нее правило бесплатной парковки не распространяется. В таких случаях для удобства местных жителей мы обычно сдвигаем график работы парковки. Например, можем сделать платным время не с 08:00 до 20:00, как обычно, а с 10:00 до 17:00.

Наказание

- Как проверяют оплату и наказывают неплательщиков?

- Проверяют оплату наши инспекторы. Также в ближайшем будущем мы планируем использовать для этого автомобиль со специальной камерой, которая сможет на ходу считывать номерные знаки авто и выявлять неплательщиков.

Парковка в столице. Где оставить машину и как при этом не потерять деньги В Минске работают авто ГАИ с приборами фотофиксации нарушений парковки

Сегодня административной ответственности в виде наказания за неуплату за пользование парковкой не существует. В Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) просто нет такой статьи. При этом все автовладельцы, не оплатившие парковку, попадают в базу данных. Если эти люди впоследствии придут к нам записываться в списки доступа, система увидит, что они совершали нарушения, и не допустит их к регистрации. Придется сначала погасить задолженность.

Сейчас на согласовании находится проект указа президента, в котором предусмотрена ответственность для нарушителя в виде взыскания по нотариальной надписи в бесспорном порядке.

- Как узнать, что автовладелец попал в число нарушителей?

- На сайте https://parkouka.by есть специальное окошко, в котором можно ввести регистрационный номер своего автомобиля. Система выдаст всю историю.

 
Теги: Минск
 
 
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Вопросы читателей корреспондент «АиФ» задал директору ГУ «Парковки столицы» Олегу ЛЕЩИНСКОМУ.
 
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