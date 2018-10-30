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40 дней. 40 человек. 40 воспоминаний. БАТЭ представил видео в память об Анатолии Капском
Спустя 40 дней после ухода из жизни лучшего спортивного менеджера Беларуси Анатолия Капского футбольный клуб БАТЭ представил видеоролик, в котором родные и близкие Капского, люди трудившиеся с ним вместе вспоминают теплыми словами человека, который сделал свое любимое детище самым успешным футбольным клубом Беларуси и добился строительства в Борисове красавца стадиона, где не стыдно принять соперников самого высокого ранга.
Видео:
40 дней. 40 человек. 40 воспоминаний… Анатолий Капский по-прежнему является мощнейшим мотиватором для всех, кто связан с БАТЭ. Только теперь клуб стремится к покорению новых вершин в память о нем.
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40 дней. 40 человек. 40 воспоминаний… Анатолий Капский по-прежнему является мощнейшим мотиватором для всех, кто связан с БАТЭ. Только теперь клуб стремится к...
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