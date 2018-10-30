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Вспомним через год: власти обещают, что тарифы на коммуналку в 2019 году вырастут на $5
В 2019 г. тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) вырастут не более чем на 5 долларов в эквиваленте.
Об этом сообщил 31 октября заместитель премьер-министра Республики Беларусь Владимир Кухарев.
— В соответствии с поручением главы государства мы производим расчет в сторону увеличения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году в размере не более 5 долларов в эквиваленте, — отметил В. Кухарев. — Сегодня эта работа практически завершена. Соответствующий проект документа планируется подготовить к середине ноября.
По словам заместителя премьер-министра, местные органы власти уже представили планово-расчетные цены на ЖКУ. Информацию обобщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и передали в Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
В свою очередь, сотрудники Министерства энергетики работают сейчас над расчетом топливных балансов.
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В 2019 г. тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) вырастут не более чем на 5 долларов в эквиваленте.
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