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Вспомним через год: власти обещают, что тарифы на коммуналку в 2019 году вырастут на $5

31.10.2018 15:14 — Разное | Партизан  
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В 2019 г. тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) вырастут не более чем на 5 долларов в эквиваленте.

Об этом сообщил 31 октября заместитель премьер-министра Республики Беларусь Владимир Кухарев.

— В соответствии с поручением главы государства мы производим расчет в сторону увеличения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году в размере не более 5 долларов в эквиваленте, — отметил В. Кухарев. — Сегодня эта работа практически завершена. Соответствующий проект документа планируется подготовить к середине ноября.


По словам заместителя премьер-министра, местные органы власти уже представили планово-расчетные цены на ЖКУ. Информацию обобщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и передали в Министерство антимонопольного регулирования и торговли. 

В свою очередь, сотрудники Министерства энергетики работают сейчас над расчетом топливных балансов.

 
 
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В 2019 г. тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) вырастут не более чем на 5 долларов в эквиваленте.
 
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