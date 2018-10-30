«Мне до сих пор нравится тренироваться. Думаю, здорово быть на природе, побегать на лыжах и все такое. Но сейчас это не стоит на первом месте. Теперь на первом месте семья. Тренировки на втором месте, а бизнес и все остальное – на третьем.





Нужно потренироваться (перед «Рождественской гонкой»). В начале ноября мы отправимся в Бейтостолен и постараемся набрать форму, чтобы смотреться не совсем плохо на «Шальке».





Обычно я тренируюсь каждый день, но не так много. Это где-то треть от того, что я делал, когда выступал. Я стараюсь держать форму столько, сколько могу, но она ухудшается и это грустно. Но, по крайней мере, я сделаю все возможное, чтобы контролировать ее всю зиму.





«Рождественская гонка» – это самое масштабное событие, которое посетят 45-50 тысяч зрителей. Пару месяцев назад организаторы позвонили мне и сказали, что хотели бы устроить прощальный праздник во время турнира. Я подумал над этим, но что тут думать, просто сказал «да».





В Германии у меня много фанатов, думаю, будет здорово попрощаться с биатлоном там», – сказал Бьорндален.





«Рождественская гонка» пройдет 29 декабря в немецком Гельзенкирхене на «Фелтинс-Арене», домашнем стадионе футбольного «Шальке».