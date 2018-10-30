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Бьорндален: Мне предложили устроить прощальный праздник на "Рождественской гонке"

31.10.2018 15:09 — Разное | Партизан  
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Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален, завершивший карьеру, рассказал о подготовке к «Рождественской гонке», на которой он выступит вместе с женой Дарьей Домрачевой.

«Мне до сих пор нравится тренироваться. Думаю, здорово быть на природе, побегать на лыжах и все такое. Но сейчас это не стоит на первом месте. Теперь на первом месте семья. Тренировки на втором месте, а бизнес и все остальное – на третьем.

Нужно потренироваться (перед «Рождественской гонкой»). В начале ноября мы отправимся в Бейтостолен и постараемся набрать форму, чтобы смотреться не совсем плохо на «Шальке».

Обычно я тренируюсь каждый день, но не так много. Это где-то треть от того, что я делал, когда выступал. Я стараюсь держать форму столько, сколько могу, но она ухудшается и это грустно. Но, по крайней мере, я сделаю все возможное, чтобы контролировать ее всю зиму.

«Рождественская гонка» – это самое масштабное событие, которое посетят 45-50 тысяч зрителей. Пару месяцев назад организаторы позвонили мне и сказали, что хотели бы устроить прощальный праздник во время турнира. Я подумал над этим, но что тут думать, просто сказал «да».

В Германии у меня много фанатов, думаю, будет здорово попрощаться с биатлоном там», – сказал Бьорндален.

«Рождественская гонка» пройдет 29 декабря в немецком Гельзенкирхене на «Фелтинс-Арене», домашнем стадионе футбольного «Шальке».

 
 
Ссылка на источник 24
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Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален, завершивший карьеру, рассказал о подготовке к «Рождественской гонке», на которой он выступит вместе с...
 
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