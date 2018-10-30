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Белорусы о БРСМ: Лучше вступить в г***но, чем в партию

31.10.2018 14:47 — Разное | Партизан  
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Белорусы бурно отреагировали на видео учеников минской гимназии №31, на котором школьников пытаются заставить вступить в БРСМ.

У видео уже более 80 тысяч просмотров и 2,5 тысяч лайков. На нем детям угрожают и заставляют вступать в молодежную организацию, так как "администрации школы нужна стопроцентная статистика, а иначе может быть отчисление из класса".


Еврорадио собрало истории белорусов о том, как они во время учебы сталкивались с БРСМ.

Журналист и музыкант Александр Денисов рассказал, что когда он работал в школе, местная заведующая по воспитательной работе все призывала его вступить в БРСМ:

"Когда я работал в школе, то каждую осень за мной бегала завучиха по воспитательной работе с уже опостылой и знакомой мне, но свято заученной, мадамай, фразой: "Александр Михайлович! Вступите в БРСМ! Вы нам всю школьную статистику портите! Все молодые учителя — в БРСМ, кроме вас!" 

Ближе к зиме дамочка успокаивалась, но история повторялась на следующий год, с постоянством Дня сурка. Когда мне треснуло 30 лет, вопрос с БРСМ был закрыт. Я радостно потирал ручонки, но тут из-за угла материализовалась завучиха с криками про вступление в "Белую Русь".

Журналистка Наста Шамрей поделилась историей о том, как ее отчисляли из БРСМ, а не заставляли вступить:

"І вось сяджу я ў дэканаце. На мяне грозным позіркам глядзіць раззлаваны дэкан. Бо “ад каго ад каго, а ад вас не чакаў”. І прымушае пісаць тлумачальную запіску, дзе я была, з кім і ў якіх арганізацыях я “састаю”. Ну я і пішу: “Увечары пасля заняткаў займалася прыватнымі справамі, састаю ў БРСМ”.

— Напісала?

— Напісала!

— Ідзі адсюль!!!

Ну я і пайшла з мірам на пары. А потым, відаць, дэкан прачытаў. Які крык стаяў. "Неееет, вы не в БРСМе... Только не вы... Вы ісключэны". А потым прыбегла нейкая дзевачка і сказала: вас нету ў спісах, нету і быць не можа... Вы адлічаныя з БРСМ". Не задалося".

Общественный активист Николай Дедок во время учебы в школе столкнулся с агитаторами от БРСМ, но тогда еще никого не заставляли вступать, хотя уже тогда врали о проблемах при поступлении без билета молодежной организации:

"Пяты клас. 2000-ы год. Да нас прыйшла агітатарка, расказваць якія шматлікія бонусы у нас будуць ад уступлення. Казала "У нас проводится школа лидера!" ("школа пидера?!" — пачулася з задніх шэрагаў пад дружны рогат). Але без усялякага ціску. Падрубная ж няўстанна дадавала — без сяброўства ў БРСМ у ВНУ не паступіце! Вядома, гэта было хлуснёй.

У выніку з усяго класа ўступіла менш за палову. Адна дзяўчына, у якой бацька быў бізнесмен, сказала што ён ёй наўпрост забараніў "связываться со сраными коммунистами".

Сергей Емельянов рассказал, что его с другом в одиннадцатом классе попытались записать в БРСМ, но они смогли избежать этого благодаря своим "металистским" взглядам:

"У сярэдзіне года недзе я і мой сябра Пушкін (дарэчы, мянушку таксама я прыдумаў, класе ў 5-м ці 6-м) прайшлі на рэспубліканскую алімпіяду па гісторыі. Аднойчы, проста пасярод нейкага ўроку, фізікі, калі не памяляюся, у клас у лятае Маўзэрша:

— Так, ты і ты, пачаму не ў БРСМ?!

— Не жадаем...

— Как эта, а паступленіе?

- Мы і так паступім, вось правілы паступленьня ў БДУ, там сяброўства ў БРСМ на 14 месцы ў спісе ільготаў, верагоднасць, што да яго дойдзе, мінімальная.

— Вам будут скідкі на праезд!

— Яны ж і так ёсць (тады яны былі).

— Вам будут даваць білеты на дзіскацекі!

— Мы не ходзім на дыскатэкі, мы металісты...

Апошні адказ выклікаў заліпанне ў схемах таварыша Маўзэр, ды яна, як і ўвайшла, вылецела, мабыць, пабегла рабіць перазагрузку сістэмы, не ведаю ўжо...

Таму, кацяняткі, памятайце, што лепей уступіць у гаўно, чым у партыю, не слухайце дурных цётак, а слухайце MORDBD ANGEL".

 
 
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Белорусы бурно отреагировали на видео учеников минской гимназии №31, на котором школьников пытаются заставить вступить в БРСМ.
 
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