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Белорусский игрок в покер покорил высоту в 20 миллионов долларов

31.10.2018 14:34 — Разное | Партизан  
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Звезда белорусского покера Никита Бодяковский взял планку в 20 млн долларов суммарного выигрыша в «живом» покере за всю карьеру.

Белорусский игрок в покер покорил высоту в 20 миллионов долларов
Никита Бодяковский на турнире в чешском Розвадове. Фото: pokernews.com
Случилось это в чешском Розвадове во время турнира €100,000 No-Limit Hold’em King’s Super High Roller, проходившего 26-28 октября в рамках World Series of Poker Europe.

В нем приняли участие 95 игроков, каждый из которых заплатил вступительный взнос в 100 тысяч евро. Призовой фонд в итоге составил более 9 млн евро.

Последний день турнира Никита начал в числе лидеров финальной «восьмерки», но довольно быстро растерял фишки, и хорошая карта ему упорно не шла.

Балансируя на грани вылета, Бодяковский смог, тем не менее, дотянуть до четвертого места. Оно дало ему выигрыш в 789,6 тысячи евро.

Такой результат позволил белорусу довести сумму своих призовых в «живом» покере до 20 млн долларов с небольшим, а также переместиться в мировом рейтинге по выигрышам на 19 место.

Победителем же турнира стал чех Мартин Кабрель, получивший за это 2,6 млн евро. Второй – американец Дэвид Питерс (1,6 млн), третий – немец Джулиан Томас (1,1 млн).

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Добавим, что информация о выигрышах игроков в покер не отражает их реальный личный денежный баланс. Во-первых, даже при выигрыше из полученной в итоге суммы всегда следует вычесть деньги внесенного игроком вступительного взноса.

Во-вторых, нередки случаи, когда источником средств взноса являются инвесторы, поэтому игроку достается лишь часть призовых. В-третьих, на каждый выигрыш приходится ряд проигрышей, остающихся «за кадром», но игрок при этом лишается суммы взноса.
 
 
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Звезда белорусского покера Никита Бодяковский взял планку в 20 млн долларов суммарного выигрыша в «живом» покере за всю карьеру.
 
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