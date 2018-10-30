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Авария коллектора в Минске: обрушился асфальт, вода била фонтаном
Недалеко от дома № 25 на улице Фабричной утром 31 октября обрушился асфальт. Горячая вода била из труб, а асфальт продолжал обрушиваться несколько часов.
"Я с балкона дома наблюдала за всем, около 9 утра это произошло, — рассказала
В "Минскводоканале" сообщили, что причиной аварии стало повреждение канализационного коллектора.
"Сейчас выясняем причину, там работает бригада, — ответили в "Водоканале". — Частично ограничено дорожное движение. Это канализационный коллектор, на питьевую воду в домах это не повлияет. Пострадавших из-за аварии нет".
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Недалеко от дома № 25 на улице Фабричной утром 31 октября обрушился асфальт. Горячая вода била из труб, а асфальт продолжал обрушиваться несколько часов.
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