Авария коллектора в Минске: обрушился асфальт, вода била фонтаном

Еврорадио свидетельница происшествия. — Колёса машин были скрыты под водой. Горячая вода била фонтаном, страшно так было... Дыра в асфальте всё больше и больше становилась, и запах неприятный стоял". "Я с балкона дома наблюдала за всем, около 9 утра это произошло, — рассказаласвидетельница происшествия. — Колёса машин были скрыты под водой. Горячая вода била фонтаном, страшно так было... Дыра в асфальте всё больше и больше становилась, и запах неприятный стоял".





В "Минскводоканале" сообщили, что причиной аварии стало повреждение канализационного коллектора.





"Сейчас выясняем причину, там работает бригада, — ответили в "Водоканале". — Частично ограничено дорожное движение. Это канализационный коллектор, на питьевую воду в домах это не повлияет. Пострадавших из-за аварии нет".



