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Хакеры взломали ФИФА

31.10.2018 14:16 — Разное | Партизан  
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Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что в результате кибератаки хакеры незаконно получили доступ к данным организации.

Как передает Lenta.ru, заявление президента федерации Джанни Инфантино приводит Associated Press.

«ФИФА принимает все необходимые меры, чтобы адекватно реагировать на инциденты, связанные с информационной безопасностью, а также продолжает последовательно улучшать систему защиты компьютерной среды», - отметили в организации.

Федерация не уточняет, когда это произошло и какие именно данные были украдены. В ФИФА также заявили, что осуждают любые попытки незаконно нарушить конфиденциальность, целостность и доступность данных в какой бы то ни было организации.

В 2017 году хакерская группировка Fancy Bears выложила в открытый доступ данные о футболистах, легально употреблявших допинг. ФИФА выступила с официальным заявлением, в котором осудила публикацию полученных незаконно личных и медицинских данных спортсменов.


 
 
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Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что в результате кибератаки хакеры незаконно получили доступ к данным организации.
 
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