Хакеры взломали ФИФА

Lenta.ru , заявление президента федерации Джанни Инфантино приводит Associated Press. Как передает, заявление президента федерации Джанни Инфантино приводит Associated Press.





«ФИФА принимает все необходимые меры, чтобы адекватно реагировать на инциденты, связанные с информационной безопасностью, а также продолжает последовательно улучшать систему защиты компьютерной среды», - отметили в организации.





Федерация не уточняет, когда это произошло и какие именно данные были украдены. В ФИФА также заявили, что осуждают любые попытки незаконно нарушить конфиденциальность, целостность и доступность данных в какой бы то ни было организации.





В 2017 году хакерская группировка Fancy Bears выложила в открытый доступ данные о футболистах, легально употреблявших допинг. ФИФА выступила с официальным заявлением, в котором осудила публикацию полученных незаконно личных и медицинских данных спортсменов.



