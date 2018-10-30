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Запрет на лов сома и сига вводится в Беларуси с 1 ноября

31.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Запрет на лов сома и сига вводится в Беларуси с 1 ноября

На водоемах Беларуси с 1 ноября устанавливаются запреты на лов сома европейского и сига чудского, сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист по связям с общественностью Государственной инспекции охраны животного и растительного мира Ольга Громович.

Запрет на лов сига продлится по 15 декабря этого года, ловить сома нельзя будет по 31 марта 2019 года. Такие меры вводятся с целью создания благоприятных условий для сохранения и воспроизводства этих видов рыб. "В этот период у сига проходит нерест. Пресноводный представитель семейства лососевых не боится холода и начинает размножение поздней осенью. А вот сом, наоборот, весьма чувствителен к похолоданию, поэтому раньше других видов рыб залегает на зимовку. При этом он становится практически неподвижным, что делает его легкой добычей на зимовальных ямах", - рассказала Ольга Громович.

Добыча этих видов рыб в период запрета обойдется нарушителям в крупные суммы: за каждую особь сома европейского - 12 базовых величин (БВ - Br24,5), сига чудского - 9 базовых.


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На водоемах Беларуси с 1 ноября устанавливаются запреты на лов сома европейского и сига чудского, сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист по связям с...
 
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