В Стародорожском районе мужчина на почве ревности ударил ножом знакомого своей жены





30 октября возбуждено уголовное дело за умышленное причинения тяжкого телесного повреждения в отношении жителя г. Бобруйск Л., 1960 г.р, сообщили в пресс-службе УВД.

Известно, что в этот день около 02:15 в д. Рубежи Стародорожского района через незапертое окно мужчина проник в дачный дом своей супруги М., 1964 г.р., также жительницы г. Бобруйск, где в ходе возникшей ссоры на почве ревности с находившимся там жителем Старых Дорог И., 1969 г.р., нанес ему один удар ножом в живот, причинив тяжкие телесные повреждения.





В ходе опроса выяснилось, что 58-летний муж женщины приехал на своей автомашине – белом «Фольксвагене Пассат», на ней же он и скрылся. Эта информация стала ключевой в дальнейшей работе милиции. Сориентировав на розыскные мероприятия по «Фольксвагену» всех несущих службу в районе правоохранителей, информация о произошедшем была передана в оперативно-дежурную службу УВД Миноблисполкома.

Милиционеры логично предположили, что разыскиваемый может направляться домой в Бобруйск.

Как рассказал инспектор уголовно-исполнительной инспекции Глусского РОВД Дмитрий Шкутко, с учетом глубокой ночи движение на трассе было не оживленным. В очередной проезжающий автомобиль милиционеры стали всматриваться издали. Когда стало заметно, что мимо следует светлый «Фольксваген» начали преследование. Номер авто указывал, что речь идет именно о машине из ориентировки. После того, как включили проблесковые маячки и звуковые сигналы, служебный «УАЗ» обогнал «Фольксваген» и прижал его к обочине.

Находившийся за рулем мужчина сопротивление не оказывал. Было видно, что он эмоционально подавлен, в его кармане находился нож. Стало понятно, что речь, скорее всего, идет об орудии совершения преступления. Водителя «Фольксвагена» доставили в Глусский райотдел и вскоре передали приехавшим сотрудникам стородорожской милиции.

С момента сообщения в милицию о преступлении прошел 1 час 25 минут.

Следователями Старых Дорог в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по поводу причинения тяжких телесных повреждений. Законодательством предусмотрено серьезное наказание – вплоть до восьми лет лишения свободы. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, на основания чего будут сделаны окончательные правовые выводы.

Пока фигурант помещен в изолятор временного содержания Стародорожского РОВД.





