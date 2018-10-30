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Лоевский РОЧС предупреждает о мерах предосторожности школьников во время каникул

31.10.2018 — Разное | Лоевский край  
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Лоевский РОЧС предупреждает о мерах предосторожности школьников во время каникулВ школах Лоевского района стартовали осенние каникулы. Спасатели призывают  родителей быть внимательнее к своим детям, интересоваться, чем они заняты и где проводят свободное время.

Кроме того, необходимо как можно больше внимания уделять беседе со своим ребенком, в которой не лишним будет еще раз напомнить ему правила безопасного поведения. МЧС напоминает, что отсутствие контроля над поведением детей со стороны взрослых — самая частая причина трагедий.

Рекомендации для родителей:

— поговорите со своим ребенком об опасности игр с огнём;

— разъясните школьнику, что в случае пожара нельзя прятаться в квартире, а необходимо покинуть помещение и сообщить о пожаре взрослым;

— объясните правила безопасного обращения с бытовыми электроприборами и газовым оборудованием.

 
 
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В школах Лоевского района стартовали осенние каникулы. Спасатели призывают  родителей быть внимательнее к своим детям, интересоваться, чем они заняты и где...
 
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