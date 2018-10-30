|
Лоевский РОЧС предупреждает о мерах предосторожности школьников во время каникул
31.10.2018 — Разное | Лоевский край
В школах Лоевского района стартовали осенние каникулы. Спасатели призывают родителей быть внимательнее к своим детям, интересоваться, чем они заняты и где проводят свободное время.
Кроме того, необходимо как можно больше внимания уделять беседе со своим ребенком, в которой не лишним будет еще раз напомнить ему правила безопасного поведения. МЧС напоминает, что отсутствие контроля над поведением детей со стороны взрослых — самая частая причина трагедий.
Рекомендации для родителей:
— поговорите со своим ребенком об опасности игр с огнём;
— разъясните школьнику, что в случае пожара нельзя прятаться в квартире, а необходимо покинуть помещение и сообщить о пожаре взрослым;
— объясните правила безопасного обращения с бытовыми электроприборами и газовым оборудованием.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В школах Лоевского района стартовали осенние каникулы. Спасатели призывают родителей быть внимательнее к своим детям, интересоваться, чем они заняты и где...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)