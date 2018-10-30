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Тепло и безопасность

31.10.2018 — Разное | Лоевский край  
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Тепло и безопасность Тепло и безопасность Тепло и безопасность Тепло и безопасность Тепло и безопасность Тепло и безопасность Тепло и безопасностьВсе ощутимее дыхание осени. Об этом свидетельствуют не только опадающие листья, затяжные дожди, но и столбики термометров, опускающиеся всё ближе к нулевой отметке. Да и первые холода не заставили долго себя ждать.
Начали работать котельные, вырабатывая тепло для потребителей. Их эксплуатация требует особой осторожности. К сожалению, на предприятиях с малочисленным персоналом руководители не всегда уделяют должное внимание вопросам безопасной организации работы. Для поддержания минимального тепла в помещениях, с целью «экономии» допускается к растопке котлов необученный и неаттестованный персонал. О последствиях никто не задумывается, хотя при совпадении нескольких отрицательных факторов именно в это время происходит основное количество происшествий.
Температура ночью может опускаться ниже нулевой отметки, что порой приводит к частичному замерзанию трубопроводов и расширительных баков (в местах, где плохо утеплены либо имеются сквозняки). Вода прекращает циркулировать, давление в котле резко повышается. Следующий этап — взрыв с разрушением несущих конструкций здания, причинением травм людям, находящимся поблизости.
Необходимо еще раз напомнить руководителям, что даже маломощная котельная является объектом повышенной опасности, а значит, необходимо выполнять все требования правил, направленные на безопасную эксплуатацию. Должны быть разработаны соответствующие инструкции и вся обязательная документация. В помещении рабочей котельной не должны находиться посторонние. На двери должна быть информационные таблички: «Котельная», «Посторонним вход запрещен».
Избежать неприятных и трагических ситуаций можно при серьезном подходе и понимании того, что розжиг водогрейного котла, даже маленького, так называемого бытового, — далеко не простая операция. Кроме того, эксплуатация любого отопительного прибора связана с повышенной опасностью, которая возрастает при несоблюдении пользователем установленных инструкций и правил.
За каждой котельной должен быть закреплён ответственный за безопасную эксплуатацию (мастер, начальник участка, бригадир), в обязанности которого будет вменено посещение котельной или теплового пункта, проверка записей о текущих неисправностях, принятие мер к их устранению, выдача письменных распоряжений для переключения, ввода и вывода оборудования.
Не рискуйте жизнью и здоровьем близких вам людей, исполняйте правила безопасности!
В.И. Козловский, государственный инспектор Лоевской Энергоинспекции.

 
 
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Все ощутимее дыхание осени. Об этом свидетельствуют не только опадающие листья, затяжные дожди, но и столбики термометров, опускающиеся всё ближе к нулевой...
 
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