Дизайнер Анна ЛЕВШИНА: «Мы пока вынуждены подстраиваться под вкусы мужчин»

Как женщинам старшего поколения хорошо выглядеть? Почему белорусским мужчинам все равно, как они одеваются? Как подчеркнуть свою женственность? На эти и другие вопросы «АиФ» ответила белорусский дизайнер Анна ЛЕВШИНА.

Анна пока в начале своего творческого пути: бренду LEUSHINA всего один год. Но уже сегодня ее имя хорошо знакомо тем, кто следит за модой и хочет выделиться из толпы.

«АиФ»: В отечественной фэшн-индустрии трудятся много дизайнеров. И мы постоянно слышим новые имена. Ощущаете ли вы конкуренцию?

- Безусловно, есть белорусские бренды, которые также делают ставку на уникальность и шьют единичные изделия. Поэтому я только за конкуренцию. Это же двигатель торговли. У меня уже есть свой клиент. Мне сложно даже описать типаж. Ко мне приходят разные люди. Для кого-то моя вещь становится ярким пятном в гардеробе, а есть и те, кто покупает и вешают ее в шкаф.

- Нередко человек, который следит за модой, не имеет финансовой возможности купить вещь даже в масс-маркете, не то что у дизайнера…

- Да, это так. Но нельзя сравнивать дизайнерскую одежду и масс-маркет. Не может дизайнерская вещь стоит дешево. А еще часто масс-маркет грешит плохим качеством. Белорусские дизайнеры все же стараются использовать хорошие ткани. И, купив дизайнерское пальто, возможно вы будете его носить несколько сезонов. Ну и плюс ко всему - тиражность. Для многих это важный фактор при выборе одежды.

Из чего шить?

- Кстати, если говорить о материалах для пошива одежды. Слышала, что многие белорусские дизайнеры шьют только из привозных тканей: мол, нечего выбрать из отечественных материалов. Так ли это?

- К сожалению, да. Но с тканями ситуация уже лучше. Раньше было всего пару магазинов с хорошими итальянскими тканями. Сейчас выбор больше, появилась конкуренция, а это вынуждает снижать цены. А вот с ассортиментом белорусских тканей все грустно. Дизайнер не может просто пойти в магазин и купить ткань белорусского производства. Не из чего выбирать: либо состав плохой, либо нет нужного цвета.

Еще в Беларуси проблема с фурнитурой. Знаю, что многие дизайнеры заказывают ее из Китая. Поэтому те же сумки белорусских брендов выглядят дешево за счет недорогой китайской фурнитуры.

Кожу для своей одежды, кстати, покупаю в Беларуси, потому что привезти ее из-за границы очень дорого - из-за таможенных пошлин. Иногда материалы покупаю в Москве. Приходится как-то выкручиваться.

- Не секрет, что некоторые отечественные дизайнеры копируют друг друга и продают вещи: кто-то дороже, кто-то дешевле…

- Да, есть и такое. Более того, белорусские дизайнеры зачастую не копируют европейские бренды, а «списывают» идеи у коллег по цеху. Понятно, что мода циклична. Сейчас сложно придумать что-то новое. Я не могу сказать, что на меня идеи валятся с неба. Я, к примеру, могу посмотреть старую коллекцию Dior и впечатлиться чем-то. Но я пропускаю это через себя и на выходе получаю собственный продукт, а не копию.

Не гнаться за трендами

- Молодежь в Беларуси старается следить за трендами, одевается модно и стильно. Но немало и тех, кого тянет на гламур: яркий макияж, шпильки…

- Молодые люди одеваются стильно. Радует, что мода на шпильки уходит. Теперь женщина при покупке обуви на каблуке старается выбирать низкий или высокий, но устойчивый каблук. Стало меньше супер-коротких юбок. Мы учимся подавать свою женственность не с помощью высоких каблуков, яркого макияжа и вызывающей одежды, а через ухоженный вид. Женственность – это еще и внутреннее состояние. Ведь можно надеть широкие джинсы, объемную белую рубашку, обувь на низком ходу, но при этом быть женственной и изящной.

- Но вот женщины старшего поколения возраста 55+, выглядят однообразно…

- Да, это так. В реальности у белорусской женщины старшего поколения невысокий доход. А еще куча забот. Семья, дети, внуки… И зачастую ей сложно выделить из семейного бюджет деньги на модные вещи. Также есть проблемы с размерами. Женщинам с нестандартной фигурой трудно найти красивую одежду. Но мне кажется, если есть желание, то можно хорошо. И неважно, где вы будет покупать вещи: в масс-маркете, у дизайнеров или на рынке. Правда, если вы не следите за модой, не стоит сразу увлекаться остромодными трендами. Советую начать с покупки хороших базовых вещей.

Мало кто из наших женщин умеет выглядеть естественно и при этом женственно. Пока в Беларуси хватает представительниц слабого пола, которые одеваются по принципу «Я в поиске самца». Но так сложилось исторически: женщин много, а мужчин мало. Мы вынуждены подстраиваться под вкусы сильной половины. А их вкусы примитивны.

- А как одеваются наши мужчины?

- Мужчинам старшего возраста в большинстве своем все равно, что на них надето. Причем самое интересное, что им проще одеваться и выглядеть модно и стильно. Основная масса сильного пола носит то, что покупают их жены. Мужчинам тяжело привить интерес к моде, если им это не нужно. Мы здесь не говорим о профессиях, которые предполагают хороший внешний вид. Поэтому, девушки, женщины, оставьте своих мужчин в покое! Пусть носят, то что им нравится!