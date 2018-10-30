В Минобразования прокомментировали ролик «Як заганяюць у БРСМ»

«Его содержание (ролика – Прим.) вызывает много вопросов. При этом не ясно ни происхождение ролика, ни то, имела ли такая ситуация место в действительности, или это очередная фейковая постановка. Министерство образования не собирается проводить каких-либо расследований на этот счет, а тем более давать комментарии. Вместе с тем позиция министерства четкая. Недопустимо принудительное вступление в члены БРСМ. Никаких разнарядок на этот счет в школах нет и быть не может. БРСМ – добровольное общественное объединение», - прокомментировали в пресс-центре Министерства образования.

Напомним, ранее в Сети распространился ролик, на котором сотрудники якобы одного из белорусских учреждений образования настаивают на вступлении учеников в БРСМ. О какой именно школе или гимназии идет речь, не уточняется. Авторство ролика также неизвестно.

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