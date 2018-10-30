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В Минобразования прокомментировали ролик «Як заганяюць у БРСМ»

31.10.2018 15:17 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минобразования прокомментировали ролик «Як заганяюць у БРСМ»
Фото из открытых источников

«Его содержание (ролика – Прим.) вызывает много вопросов. При этом не ясно ни происхождение ролика, ни то, имела ли такая ситуация место в действительности, или это очередная фейковая постановка. Министерство образования не собирается проводить каких-либо расследований на этот счет, а тем более давать комментарии. Вместе с тем позиция министерства четкая. Недопустимо принудительное вступление в члены БРСМ. Никаких разнарядок на этот счет в школах нет и быть не может. БРСМ – добровольное общественное объединение», - прокомментировали в пресс-центре Министерства образования.

Напомним, ранее в Сети распространился ролик, на котором сотрудники якобы одного из белорусских учреждений образования настаивают на вступлении учеников в БРСМ. О какой именно школе или гимназии идет речь, не уточняется. Авторство ролика также неизвестно. 

В Минобразования прокомментировали ролик «Як заганяюць у БРСМ»
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Теги: Минск
 
 
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Ведомство настаивает на том, что принудительное вступление в члены БРСМ недопустимо.
 
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