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На сколько подорожает коммуналка в 2019 году?

31.10.2018 15:38 — Разное | Myfin  
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На сколько подорожает коммуналка в 2019 году?
фото: Myfin.by

По его словам, к середине ноября уже может быть готов проект соответствующего документа по тарифам на ЖКУ на будущий год.

Владимир Кухарев отметил, что, согласно поручению президента Республики Беларусь, расчет Минжилкомхоз производит в пределах не выше уровня $5 по тарифам.

– Эта работа практически завершена, можно с уверенностью сказать, что тарифы будут повышены не более чем на $5, – заявил заместитель премьер-министра, передает БЕЛТА.

Он также пояснил, что планово-расчетные цены на ЖКУ представили местные органы власти .

 
 
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В Беларуси в будущем году повысят тарифы на жилищно-коммунальные услуги.
 
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