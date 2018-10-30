На сколько подорожает коммуналка в 2019 году?

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По его словам, к середине ноября уже может быть готов проект соответствующего документа по тарифам на ЖКУ на будущий год.

Владимир Кухарев отметил, что, согласно поручению президента Республики Беларусь, расчет Минжилкомхоз производит в пределах не выше уровня $5 по тарифам.

не более чем на $5, – заявил заместитель премьер-министра, передает БЕЛТА . – Эта работа практически завершена, можно с уверенностью сказать, что тарифы будут повышены, – заявил заместитель премьер-министра, передает