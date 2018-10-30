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На сколько подорожает коммуналка в 2019 году?
По его словам, к середине ноября уже может быть готов проект соответствующего документа по тарифам на ЖКУ на будущий год.
Владимир Кухарев отметил, что, согласно
– Эта работа практически завершена, можно с уверенностью сказать, что тарифы будут повышены не более чем на $5, – заявил заместитель премьер-министра, передает
Он также пояснил, что планово-расчетные цены на
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В Беларуси в будущем году повысят тарифы на жилищно-коммунальные услуги.
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